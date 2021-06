Apple manipulował wynikami wyszukiwania w App Store

Konflikt Apple'a i Epic Games wywleka na światło dzienne kolejne smaczki. Okazuje się, że Apple faktycznie manipulował wynikami wyszukiwania. Najbardziej ucierpiały Dropbox i Spotify.

Apple toczy nadal wszechogarniający bój prawny i medialny z Epic Games. Obie firmy znajdują kolejnych sojuszników i wytaczają kolejne działa. Dzięki temu dowiadujemy się o kolejnych smaczkach z branży. Teraz okazuje się, że prawdą jest to, co wielu podejrzewało już wcześniej. W 2019 New York Times i Wall Street Journal odkryły, że Apple manipuluje wynikami wyszukiwania w App Store. Wszystko to po co, by własne aplikacje Apple'a pojawiały się jak najwyżej, a najgroźniejsi konkurenci - jak najniżej.

Najbardziej ucierpiał na tym szwedzki Spotify. Aplikacja ta w grudniu 2018 była dopiero na 23. miejscu przy wyszukiwaniu słowem muzyka. Pierwsze osiem pozycji było aplikacjami Apple'a, nawet jeśli były one niezwiązane z muzyką. To jeden z wielu powodów, dla których Szwedzi są wrodzy wobec Apple'a i nie tylko sami pozywają go gdzie się da, ale wprost popierają Epic Games. Teraz producent gier wyjawił, że Apple kiedyś w rozmowie sam przyznał, że ręcznie manipuluje wynikami szukania. Podobną ofiarą miał paść Dropbox.

