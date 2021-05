Aplikacja w Apple App Store wymuszała pozytywne oceny. Deweloper zarobił na tym miliony dolarów

Gdy mowa o niskim poziomie bezpieczeństwa i fałszywych aplikacjach, zazwyczaj wskazuje się na Androida. Jednak iOS nie jest wolny od podobnych problemów, a najnowsze odkrycie aplikacji wymuszającej pozytywnej oceny to tylko jeden z przykładów.

Apple iOS uchodzi za ten lepszy, bardziej bezpieczny system, jednak oszuści mają sposoby także i tę platformę. Jeden z mechanizmów opisał niedawno Kosta Eleftheriou, deweloper klawiatury FlickType dla Apple Watcha, który wytoczył Apple małą, prywatną wojnę, po tym, gdy jego aplikacja została zepchnięta w rankingach App Store przez fałszywe oceny innych aplikacji.

Zobacz: Poważna luka w iPhone'ach - szybko zaktualizujcie swoje smartfony

Kosta Eleftheriou zaczął zgłębiać ten problem i pokazał, jak aplikacje wymuszają pozytywne oceny w sklepie Apple’a. Jedną z nich była apka UPNP Xtreme, która miała służyć do strumieniowania wideo do telewizora. Tuż po jej instalacji i po pierwszym uruchomieniu pojawiał się monit, nakłaniający użytkownika do oceny aplikacji w App Store. To jeszcze nie musi dziwić, problem w tym, że aplikacja wymagała przyznania jej co najmniej trzech gwiazdek. Nie można było ocenić jej niżej.

Zobacz: iOS 14.5: Apple wyjaśnia, o co chodzi z blokowaniem śledzenia

Jak podał Kosta Eleftheriou, nie dało się w żaden sposób uruchomić aplikacji tak, by nie wymuszała oceny. Film opublikowany przez autora tego odkrycia na Twitterze pokazuje, że aplikacja nie pozwala użytkownikowi zmniejszyć liczby gwiazdek poniżej trzech. Jedynym sposobem na dodanie negatywnej opinii było późniejsze wejście do App Store i zmiana oceny na niższą. Tak też zrobiło wielu użytkowników, a po zgłoszeniu oszukańczego mechanizmu UPNP Xtreme zostało usunięte.

The review: “This app forced me to give it a good rating before I could use it.”



You: “Pfff, no one’s FORCING you!”



The app: 🤯 pic.twitter.com/R6ytFAguhU — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) May 25, 2021

Kosta Eleftheriou twierdzi jednak, że taką sztuczkę może zastosować twórca każdej aplikacji na iOS i jest to słabość systemu Apple’a. Producent iPhone’ów nic z tym i podobnymi mechanizmami fałszywych ocen nie robi i ogranicza się jedynie do usuwania oszukańczych aplikacji. W wyniku śledztw Eleftheriou z App Store zniknęło ponad 100 takich apek.

Jak podaje serwis Phone Arena, aplikacja UPNP Xtreme przed usunięciem zanotowała 15 milionów instalacji, a jej twórca uzyskał na tym miliony dolarów przychodu.

Zobacz: Apple App Store to samo zło? Spotify skarży się w UE, Rosja nałożyła karę

Zobacz: Apple błagał Netfliksa, by ten korzystał z jego płatności w App Store

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay, The Verge

Źródło tekstu: Phone Arena, The Verge