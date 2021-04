iOS 14.5: Apple wyjaśnia, o co chodzi z blokowaniem śledzenia

iOS 14.5 został już wydany. Wraz z nim na urządzenia mobilne Apple oraz na Apple TV wprowadzona została interesująca funkcja, chroniąca naszą prywatność. Nie bez powodu ta aktualizacja została okrzyknięta „koszmarem Marka Zuckerberga”.

Na nowych wersjach systemów iOS 14.5, iPad OS 14.5 i tvOS 14.5 świeżo zainstalowane aplikacje muszą wprost poprosić o dostęp do danych z innych aplikacji i przeglądarki. Posłużę się tu oczywistym przykładem: Facebook musi wprost poprosić o dostęp do historii przeglądania, by wykorzystać ją do kierowania reklam.

To przykre, ale w większości przypadków strony i aplikacje robią takie rzeczy bez naszej wiedzy, nie mówiąc już o zgodzie. Tymczasem iOS 14.5 wymaga, by twórcy aplikacji nie tylko powiadomili użytkownika, ale wyraźnie poprosili go o pozwolenie. Apple wyjaśnia, że będzie to dotyczyło wszystkich stron i aplikacji, które nie należą do jednego podmiotu – Facebook może zaglądać do działań w Messengerze, ale już nie do Safari.

Deweloperzy będą musieli pytać o zgodę przy kierowaniu reklam, przy monitorowaniu zachowania użytkowników w kontekście tych reklam oraz gdy będą chcieli udostępnić informacje brokerom i innym zewnętrznym podmiotom. Użytkownik może się zgodzić lub odmówić i autor aplikacji nic nie może z tym zrobić. Jeśli zostanie przyłapany na obchodzeniu blokady, wyleci z App Store. Apple wyjaśnia to wszystko na filmie.

Jak wyłączyć śledzenie na iOS 14.5?

Przy pierwszym otwarciu aplikacji po aktualizacji do iOS 14.5 wyświetlone zostanie powiadomienie o możliwości śledzenia – o ile oczywiście aplikacja to robi. Apple nie uważa za śledzenie następujących czynności:

zbierania i analizy danych o Tobie i Twoim urządzeniu lokalnie, bez wysyłania ich albo gdy wysłane dane nie pozwalają na identyfikację;

udostępniania danych wyłącznie w celu wykrywania oszustw i poprawy zabezpieczeń;

gdy broker otrzymujący dane to instytucja oceniająca zdolność kredytową.

Monit z pytaniem o śledzenie jest prosty i pozwala się zgodzić lub nie zgodzić. Jeśli nie zamierzasz udostępniać żadnych danych, możesz te monity wyłączyć dla wszystkich aplikacji w ustawieniach systemu. By to zrobić, trzeba przejść do ustawień, następnie do prywatności i sekcji „Śledzenie”.

Możesz też zmieniać ustawienia śledzenia osobno dla wybranych aplikacji, co pokazałam na przykładzie Genshin Impact. To aktualnie jedyna aplikacja, dla której widzę to ustawienie. Nie widziałam jeszcze pytania o prośbę na śledzenie na swoim telefonie.

Analogiczne ustawienia pojawiły się na Apple TV.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple