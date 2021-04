iOS 14.5 już jest. W samą porę na premierę Apple AirTag

iOS 14.5 został już udostępniony i lada moment będą mogli go pobrać posiadacze iPhone'ów w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami, Apple wprowadziło możliwość odblokowania telefonu w masce, ale bez podawania kodu. To powinno ułatwić wszystkim życie.

iOS 14.5 – co nowego?

iOS 14.5 został wydany w tym samym dniu, w którym do sprzedaży weszły lokalizatory Apple AirTags. Oczywiście ich obsługa to jedna z ważniejszych nowości w tej wersji systemu. Obejmuje ona oczywiście lokalizowanie przedmiotu z wizualnymi i dźwiękowymi wskazówkami, a także tryb „zgubionego”.

Poza tym iOS 14.5 ukróci wścibskość Facebooka i podobnych aplikacji. Deweloperzy będą musieli poprosić użytkownika o pozwolenie, zanim udostępnią dane stronom trzecim. Jeśli użytkownik się nie zgodzi, aplikacja musi natychmiast przestać śledzić i udostępniać dane. Jeśli tego nie zrobi, Apple nie będzie mieć skrupułów – apka wyleci z App Store. No i dobrze. Markowi Zuckerbergowi nic do tego, co kupuję i czego szukam w sieci.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że Face ID (odblokowanie telefonu twarzą) jest bezużyteczne. Na ratunek przychodzi autoryzacja z pomocą zegarka Apple Watch, zapowiadana przez Apple od dłuższego czasu. Po aktualizacji będzie można odblokować telefon bez zdejmowania maski, o ile właściciel ma także Apple Watch 3 lub nowszy.

Warto też dodać, że Siri dostała kilka nowych głosów. Asystentka będzie umieć informować o przychodzącym połączeniu oraz nawiązać połączenie FaceTime z osobą z książki adresowej. Można też szybko zadzwonić do kontaktu alarmowego.

Ponadto w aplikacjach Apple pojawiło się sporo drobnych zmian, w tym obsługa najnowszych kontrolerów do konsol przez Apple Gaming, możliwość sortowania przypomnień w aplikacji Przypomnienia, nowa strona powitalna w aplikacji do słuchania podcastów i tak dalej. Tradycyjnie dostaliśmy też masę nowych emoji.

Wraz z systemem iOS 14.5 wydana została aktualizacja dla WatchOS, iPad OS i tvOS. Aktualizacja nie ominęła również macOS Big Sur. Lista zmian w macOS 11.3 w sporej części pokrywa się z tą dla iOS-a i tu również wprowadzona została obsługa AirTags.

