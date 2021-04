Apple Spring Loaded: iPhone 12 w nowym kolorze oraz kilka innych nowości

Podczas wiosennego wydarzenia Apple Spring Loaded amerykański gigant zaprezentował kilka nowości w portfolio swoich produktów. Wśród nich jest iPhone 12 w nowym, wiosennym kolorze, a także AirTag, dzięki któremu łatwiej będzie znaleźć na przykład zgubione klucze.

iPhone 12 cały w purpurze

Jeśli jeszcze nie kupiliście iPhone'a 12 lub iPhone'a 12 mini, być moze zachęci Was nowa wersja kolorystyczna tego urządzenia. Tak przynajmniej chciałby Tim Cook, CEO Apple'a, który zapowiedział "nowy" produkt. Smartfon ma być dostępny do zamawiania już od najbliższego piątku, 23 kwietnia 2021 roku, natomiast do regularnej sprzedaży ma trafić tydzień później.

Apple Podcasts Subscriptions

Lubicie podkasty? Apple odświeża swoją aplikację Podcasts i zapowiada subskrypcję premium, która ruszy w maju w ponad 170 krajach i regionach świata. W ten sposób amerykański gigant chce zdobyć finansowanie dla swoich oryginalnych produkcji, dostępnych dla subskrybentów.

Apple AirTags - klucze się już nie zgubię

Firma Apple pokazała nowe, małe urządzenie, które ma zadbać o to, byśmy mogli łatwiej znaleźć różne rzeczy, które zdarza nam się gubić. AirTag to niewielkie kółko, które możemy przyczepić na przykład do kluczy. Dzięki temu, gdy znikną nam one z oczu, będziemy je mogli łatwiej i szybciej znaleźć. Dzięki połączeniu z siecią Find My na ekranie iPhone'a zobaczymy, w którym kierunku powinniśmy się udać, by znaleźć naszą zgubę.

AirTag będzie dostępny pojedynczo za 29 dolarów (109 zł) lub w czteropakach za 99 dolarów (374 zł).

