Apple Spring Loaded: Nowy iMac to piękne kolory i procesor M1 pod maską

Podczas wiosennego wydarzenia Spring Loaded Apple pokazał nowy komputer iMac. Jest to urządzenie typu All-in-One które łączy wysoką wydajność, zapewnioną przez procesor Apple M1, ze świetnym wyglądem podkreślonym intensywnymi kolorami.

Apple iMac 2021 to najnowszy komputer tego amerykańskiego producenta, który charakteryzuje się smukłą obudową oraz pięknymi kolorami. Jest ich siedem, wiec każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Komputer został wyposażony w 24-calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 4480 x 2520 pikseli (4,5K), który może wyświetlić ponad 11 miliardów kolorów. W ramce nad ekranem znalazło się miejsce dla kamery 1080p, najlepszej w Macach. W komplecie otrzymamy również zestaw sześciu głośników ze wsparciem ze strony technologii Dolby Audio, co powinno się przełożyć na świetną jakość dźwięku.

Nowy iMac to kolejne urządzenie firmy z Cupertino, w którym zastosowano procesor Apple M1, oparty na architekturze ARM. Tej samej, która króluje w smartfonach. Układ ten ma o 85% szybszy procesor CPU i dwukrotnie szybszy procesor GPU, w porównaniu z poprzednią generacją tego komputera. Na wyposażeniu urządzenia nie zabrakło portów USB-C (do czterech, w tym do dwóch z Thunderbolt 4). Podłączymy do nich zewnętrzne akcesoria, w tym również zasilacz sieciowy. Ten ma gniazdo RJ-45, dzięki czemu komputer można przy okazji podłączyć do Internetu przewodowo.

Zobacz: Apple M1 szybszy niż Core i7-11700K i Ryzen 7 5800X w teście jednowątkowym

Zobacz: MacBooki Pro 2021 bez Touch Bara i tylko z procesorami ARM

Razem z komputerem iMac Apple pokazał też nową klawiaturę Magic Keyboard. Jedna z jej wersji została wyposażona w czytnik linii papilarnych Touch ID. Kupić będzie można też kompatybilnego kolorystycznie z resztą zestawu touchpada oraz mysz.

Dostępność i cena

Nowy iMac będzie dostępny w sprzedaży od drugiej połowy maja 2021 roku, a zamówienia będą przyjmowane od 30 kwietnia. Polskie ceny komputera będą następujące:

6799 zł: 8-rdzeniowy CPU, 7-rdzeniowy GPU, 8/256 GB, dwa porty Thunderbolt / USB 4, klawiatura Magic Keyboard,

7899 zł: 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8/256 GB, dwa porty Thunderbolt / USB 4, dwa porty USB 3, Gigabit Ethernet, klawiatura Magic Keyboard z Touch ID,

8899 zł: 8-rdzeniowy CPU, 8-rdzeniowy GPU, 8/512 GB, dwa porty Thunderbolt / USB 4, dwa porty USB 3, Gigabit Ethernet, klawiatura Magic Keyboard z Touch ID.

Zobacz: Apple Spring Loaded: Apple TV 4K z nowym procesorem i funkcją kalibracji ekranu

Zobacz: Apple Spring Loaded: iPhone 12 w nowym kolorze oraz kilka innych nowości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Apple, wł.