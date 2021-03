Apple M1 szybszy niż Core i7-11700K i Ryzen 7 5800X w teście jednowątkowym

PassMark opublikował nowe zestawienie wydajności procesorów w teście jednowątkowym. Zaskakująca, drugiej miejsce zajął układ Apple M1, który okazał się szybszy niż Core i7-11700K oraz Ryzen 7 5800X.

Od początku było wiadomo, że Apple M1 jest bardzo udanym procesorem, który pod względem wydajności nie ustępuje wielu jednostkom Intela oraz AMD. Firmie z Cupertino udało się zaprojektować bardzo mocy CPU, który świetnie sprawdza się w komputerach z nadgryzionym jabłkiem w logo. Pomimo tego najnowszy ranking wydajności PassMark zaskakuje. W teście jednowątkowym Apple M1 w pokonany polu zostawia między innymi tak mocne układy, jak chociażby Core i7-11700K oraz Ryzen 7 5800X.

Apple M1 zaskakuje w teście jednowątkowym

Apple M1 w teście jednowątkowym uzyskał wynik 3550 punktów. Lepiej od niego wypada tylko Intel Core i9-11900K, który zdobył 3741 punktów. To oznacza, że od procesora Apple wolniejsze są między innymi Core i7-11700K oraz Ryzen 7 5800X, które w tym samym teście zdobyły kolejno o 0,2 oraz 1,3 procent mniej punktów. Różnica nie jest duża. Można nawet powiedzieć, że jest niemal nieznacząca, ale nie zmienia to faktu, że taka wydajność w przypadku procesora Apple jest imponująca.

Sytuacja zmienia się diametralnie w testach wielowątkowych, w których Apple M1 uzyskuje 14951 punktów, co jest porównywalne do Ryzena 7 2700 PRO. Wspominany Core i7-11700K wypada aż o 73 procent lepiej. Trzeba jednak pamiętać, że Apple M1 ma TDP ma poziomie zaledwie 15 W, w porównaniu do aż 125 W w przypadku i7-11700K. Nic dziwnego, że procesor Intela w ogólnym rozrachunku jest znacznie wydajniejszy.

Źródło tekstu: KitGuru