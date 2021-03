Intel w tym roku ukończy projekt procesorów Intel Meteor Lake w 7 nm. Premiera za 2 lata

W nocy odbyła się prezentacja Intela, w trakcie której prezes firmy - Pat Gelsinger - ujawnił mnóstwo informacji na temat procesorów Meteor Lake, produkowanych w litografii 7 nm.

Intel przez kilka lat miał problemy z masową produkcją procesorów w litografii 10 nm. To znacząco opóźniło wszystkie plany niebieskiego producenta, ale ostatecznie w tym roku zadebiutują modele Alder Lake, wykonane właśnie w 10 nm. Ale co z dalszymi planami? Co z litografią 7 nm? W nocy mnóstwa światła na ten temat rzucił Pet Gelsinger, czyli prezes Intela.

W trakcie konferencje Intel Unleashed: Engineering the Future prezes Intela zdradził, że prace nad litografią 7 nm idą zgodnie z planem i nic nie wskazuje na kolejne opóźnienia. Pierwszymi procesorami, które będą produkowane z wykorzystaniem tego procesu technologicznego, są układy znane jako Meteor Lake. Jeszcze w tym roku Intel zakończy projektowanej ich architektury, a rynkowa premiera zaplanowana jest na 2023 rok. Pet Gelsinger potwierdził, że będą one miały modułową budowę z wydajniejszymi i bardziej energooszczędnymi rdzeniami. Pierwszy raz takie rozwiązaniem zobaczymy jeszcze w tym roku, przy okazji premiery wspominanych procesorów Alder Lake, które wyposażone będą w rdzenie Golden Cove oraz Gracemont.

Prezes Intela opowiedział też nieco o współpracy z TSMC. W tajwańskich fabrykach będą produkowane niektóre elementy procesorów Meteor Lake. Poza tym Pat Gelsinger zdradził, że w 2023 roku zadebiutują jeszcze inne procesory, które będą produkowane przez TSMC. Dowiedzieliśmy się też, że Niebiescy inwestują 20 mld dolarów w dwie nowe fabryki w USA, które planowo mają wystartować w 2024 roku. Na koniec mogliśmy zobaczyć też układ graficzny Intel Ponte Vecchio (Xe-HPC), który trafi do centrów danych oraz superkomputerów.

Źródło tekstu: Intel