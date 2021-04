Apple Spring Loaded: Apple TV 4K z nowym procesorem i funkcją kalibracji ekranu

Podczas wydarzenia Apple Spring Loaded zaprezentowano odświeżoną wersję przystawki Apple TV 4K z procesorem Apple A12 i zestawem nowych funkcji.

Apple TV 4K to jedna z wiodących na rynku przystawek do telewizorów i de facto jedyna, zapewniająca dostęp do ekosystemu i usług firmy Apple. W ramach wydarzenia Apple Spring Loaded gigant z Cupertino potwierdził, że już niedługo doczekamy się jej odświeżonej wersji.

Najważniejszą nowością w porównaniu z wcześniejszą generacją jest nowy procesor. No, nie taki do końca nowy - mówimy tu o Apple A12 Bionic znanym z iPhone'ów XS. Niemniej oferuje on znacznie wyższą wydajność od poprzednika, dzięki czemu możliwe jest np. odtwarzanie treści HDR o wysokim framerate'cie, np. tych nagranych z pomocą iPhone'a 12.

Nowością - a przy okazji jedną z największych innowacji - jest także funkcja Color Balance. Pozwala ona skalibrować wyświetlane na ekranie telewizora kolory z wykorzystaniem sensorów wbudowanych w iPhone'a.

Wreszcie sporych zmian doczekał się pilot Apple TV Remote. W nowej wersji można nim sterować z wykorzystaniem tradycyjnych kliknięć oraz wygodnych gestów dotykowych. Po raz pierwszy wyposażono go także w tradycyjny przycisk zasilania.

Przedsprzedaż odświeżonych Apple TV 4K oraz Apple TV Remote wystartuje 30 kwietnia, natomiast dostępność obydwu urządzeń przewidziano na drugą połowę maja. Za przystawkę zapłacimy 899 lub 999 zł, w zależności od tego, czy wybierzemy wariant 32, czy 64 GB. Pilot wyceniono na 289 zł.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple