MacBooki Pro 2021 bez Touch Bara i tylko z procesorami ARM

Nikogo nie powinna dziwić informacja, według której Apple w tym roku zaprezentuje nowe laptopy z serii MacBook Pro. Najnowsze plotki sugerują, że modele na 2021 roku przejdą ogromne zmiany w porównaniu ze swoimi poprzednikami.

Ciekawymi informacjami na temat MacBooków Pro na 2021 rok podzielił się analityk rynkowy Ming-Chi Kuo, który specjalizuje się w tematach związanych z firmą z Cupertino. Jego zdaniem laptopy Apple, skierowane do profesjonalistów, przejdą pierwszą poważną zmianę od 5 lat.

Apple MacBook Pro 2021 - co się zmieni?

Zdaniem Ming-Chi Kuo najważniejszą zmiana to całkowita rezygnacja z procesorów Intela na rzecz własnych układów z architekturą ARM. O ile te są już dostępne w aktualnie sprzedawanych MacBookach, to wciąż do wyboru są również tradycyjne procesory x86. W przypadku tegorocznych modeli takiego wyboru możemy już nie mieć, co nie powinno dziwić. Poza tym laptopy prawdopodobnie zostaną uszczuplone o Touch Bara, czyli charakterystyczną, dotykową belkę nad klawiaturą. Zamiast tego MacBooki Pro 2021 będą wyposażone w tradycyjne przyciski funkcyjne.

Na ten moment nie wiemy, w jakie złącza zaoferują nowe MacBooki Pro. Zeszłoroczne modele wyposażone są w cztery porty Thunderbolt 3 USB-C, pod dwa na każdą stronę obudowy. To o tyle wygodne, że laptopa można ładować, podłączając przewód zarówno po prawej, jak i lewej stronie. Z drugiej strony korzystanie z wielu akcesoriów wymaga przejściówek. Według plotek Apple zaoferuje bardziej tradycyjne i wygodne dla użytkowników złącza, ale nie znamy szczegółów. Poza tym Ming-Chi Kuo przekonuje, że Apple przywróci tradycyjną ładowarkę MagSafe. Laptopy będą dostępne w dwóch wersjach: 14- i 16-calowej.

Pamiętajcie jednak, że powyższe informacje to jedyne spekulacje i plotki i tak też należy je traktować. Premiera MacBooków Pro 2021 prawdopodobnie planowana jest na trzeci kwartał tego roku.

Źródło tekstu: 9to5Mac