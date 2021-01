Wyciekł Windows 10X. Czego spodziewać się po rywalu Chrome OS?

Microsoft od wielu lat pracuje nad systemem operacyjnym Windows 10X. Powoli zbliżamy się do pierwszego, finalnego wydania. Do sieci właśnie wyciekły zrzuty ekranu i wideo, które prezentuje wygląd oprogramowania.

Windows 10X powstaje co najmniej od kilku lat. To oznacza, że powoli zbliżamy się do wydania finalnej wersji systemu operacyjnego, który ma być konkurencją dla googlowskiego Chrome OS. Teraz, za sprawą wycieku, dowiedzieliśmy się, jak wygląda nowe oprogramowanie Microsoftu.

Czym jest Windows 10X?

Przede wszystkim należałoby odpowiedzieć - czym w ogóle Windows 10X jest? W zamyśle Microsoftu to lekki i szybki system operacyjny, który będzie bezpośrednią konkurencją dla Chrome OS. Między innymi dlatego skorzystamy na nim tylko z aplikacji webowych oraz tych, które są zgodne z UWP (Universal Windows Platform). Pierwsze urządzenia z Windows 10X podobno trafią do sprzedaży jeszcze w tym kwartale, ale na razie to tylko pogłoski.

Jak wygląda Windows 10X?

Windows 10X prawdopodobnie w tym momencie jest już testowany przez wielu użytkowników. Między innymi dlatego do sieci wyciekły zrzuty ekranów, które prezentują poszczególne elementy systemu. Wyróżnia się przede wszystkim menu start, umieszczone na środku ekranu, a nie po jego lewej stronie. Po otwarciu go widzimy listę aplikacji, niedawno używane pliki i programy oraz wyszukiwarkę.

Z kolei Action Center daje dostęp do szybkich ustawień między innymi jasności ekranu, trybu samolotowego, klawiatury czy też samych powiadomień. Można powiedzieć, że działa to tak samo, jak wysuwane menu w Androidzie. W końcu Windows 10X ma być oprogramowaniem lekkim, szybkim i łatwym w użytkowaniu, więc nie dziwi, że pewne mechanizmy czerpie z systemów mobilnych.

Na ten moment nie wiemy dokładnie, kiedy Windows 10X będzie gotowy i kiedy do sprzedaży trafią pierwsze urządzenia. Jak wspominałem wcześniej - według plotek nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku, ale na ten moment nie jest to informacja oficjalna i należy ją traktować z lekkim przymrużeniem oka.

Źródło tekstu: Windows Central, TechSpot