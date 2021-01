Windows 10X: Microsoft planuje go dla różnych urządzeń, ale bez własnych do 2022 roku

Windows 10X, czyli odchudzony Windows 10, jest jednym z ciekawiej zapowiadających się projektów Microsoftu. Z początkiem roku ogłoszono, że nie będzie on ograniczony wyłącznie do urządzeń tego producenta.

Początkowo Windows 10X był przeznaczony tylko dla urządzeń mobilnych Microsoftu, jednak producent zdecydował się na udostępnienie go również innym. Dlatego będą mogły z niego korzystać notebooki i urządzenia konwertowalne korzystające z ARM. W chwili obecnej trwają wewnętrzne testy systemu na urządzeniach z firm partnerskich, dlatego być może zobaczymy go na pokładzie sprzętów, jakie wejdą na rynek pod koniec roku. Sam Microsoft planuje wprowadzić pierwsze swoje dopiero w 2022 roku - co jest informacją zaskakującą, ponieważ dotychczasowe doniesienia wskazywały na rok bieżący.

Windows 10X będzie podobny do Windows RT - nie znajdziemy w nim aplikacji desktopowych, a jedynie webowe (PWA) oraz UWP (Microsoft Store). Stanie się pierwszym systemem rozprowadzanym z preinstalowanymi WPA. Nawet aplikacje Poczta i Office zostaną zastąpione ich sieciowymi odpowiednikami. Dzięki temu nawet na słabym sprzęcie Windows 10X będzie działać szybko i płynnie. Dla zaawansowanych użytkowników i biznesu umieszczona została usługa "Cloud PC", za pomocą której będzie można uruchamiać aplikacje desktopowe. W samym Windows 10X nie znajdą się bardziej zaawansowane narzędzia, jak Edytor Rejestru czy Panel Sterowania.

