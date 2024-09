Zakaz smartfonów w szkołach to temat, który przewija się od dłuższego czasu. Rząd na razie nic w tym kierunku nie robi, ale Polacy w większości chcieliby takiego ograniczenia.

Kilka krajów świata wprowadziło już zakazy smartfonów w szkołach. Jeden działa nawet w polskiej szkole, która jednak zrobiła to we własnym zakresie, zmieniając wewnętrzny regulamin. Rząd na razie nie jest chętny do wprowadzenia takiego prawa odgórnie, ale być może politycy jeszcze przemyślą swoją decyzję, bo Polacy w większości chcieliby takiego ograniczenia.

Polacy chcą zakazu smartfonów w szkołach

Instytut Badań Pollster, na zlecenie Super Expressu, przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków, czy w szkołach powinien obowiązywać zakaz smartfonów. Wyniki mogą być zaskakujące, ponieważ aż 67 proc. z nas chciałoby wprowadzenia takiego zakazu. Z kolei 24 proc. Polaków jest przeciwnych, a 9 proc. nie ma na ten temat zdania. Badania przeprowadzono na 1061 dorosłych Polaków metodą CAWI.

Barbara Nowacka, minister edukacji, już w kwietniu zapowiedziała, że rząd nie zamierza wprowadzać odgórnego zakazu telefonów w szkołach. Zdaniem szefowej resortu decyzja powinna zależeć od poszczególnych placówek. MEN ma w tej sprawie szykować badania, które określą wpływ smartfonów na młodzież. Resort ma też pracować nad wytycznymi w tej sprawie, ale nie będą to rozporządzenia ani obowiązkowe regulacje.

Z kolei Instytut Spraw Obywatelskich domaga się wprowadzenia takiego zakazu. Zbierane były w tej sprawie podpisy pod petycją, która ostatecznie miała trafić do MEN. Natomiast rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak uważa, że do dyskusji na temat ewentualnego zakazu powinni być włączone również dzieci. Jej zdaniem nie powinniśmy tworzyć prawa bez udziału osób, których będzie ono dotyczyło.

Chciałabym, żeby na ten temat rozmawiać z dziećmi. Żebyśmy tworzyli polityki, które dotyczą dzieci z ich udziałem

– powiedziała rzeczniczka w rozmowie z PAP.

