Wiatr zmian we Wrocławiu. Zakazali używania smartfonów

Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu wprowadziła całkowity zakaz używania smartfonów, także w trakcie przerw.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach to temat, który wielokrotnie przewijał się już w mediach. Tego typu reguły obowiązują już między innymi w Szwecji oraz Francji, a Instytut Spraw Obywatelskich chciałby wprowadzić go także w Polsce. Jednak Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu wyszła przed szereg i już taki zaraz wprowadziła — informuje TVN24.

Zakaz używania smartfonów w szkole

Zakaz obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 113 we Wrocławiu od 1 kwietnia, ale nie jest żartem na prima aprilis. Uczniowie rzeczywiście nie mogą używać swoich telefonów i to nie tylko na lekcjach, ale także w czasie przerw.

Podczas przerwy szkoła tak jakby zamierała. Wszyscy siedzieli, podpierali ściany, zaglądali do tych telefonów, no i generalnie grali, głównie grali. Można ich, oczywiście, używać na lekcji w celach edukacyjnych. Można zadzwonić do domu, pod warunkiem, że zgłosi się ten fakt nauczycielowi.

- mówi Marta Hołub, dyrektor SP 113 we Wrocławiu.

Zdaniem nauczycieli zakaz przyniósł wiele dobrego. Uczniowie zaczęli więcej ze sobą rozmawiać. Smartfony powodowały u nich problemy z koncentracją i nauką. Jeden z uczniów wręcz zapytał się pedagoga, co może robić w wolnym czasie, gdy nie może sięgnąć po telefon, bo sam nie miał pomysłu na inną rozrywkę.

Są badania, które wskazują, że smartfony uzależniają tak jak narkotyki. Mówiąc tak kolokwialnie, dzieci po prostu ćpają w szkołach.

- mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Dlatego Instytut Spraw Obywatelskich chce wprowadzenia w polskich szkołach odgórnego zakazu korzystania ze smartfonów. Zbierane są podpisy pod petycją, która ostatecznie ma trafić do Ministerstw Edukacji i Cyfryzacji. Jednak Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji, twierdzi, że taki zakaz nie będzie w tej chwili wprowadzany. Jej zdaniem szkoły mogą to uregulować we własnym zakresie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TVN24