Play postawił na swoim i wygrał. A lepszy zasięg przyda się mieszkańcom (aktualizacja)

Sprawa wieży telekomunikacyjnej Play w Starej Jedlance w gminie Uścimów ma swój ciąg dalszy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podjęło decyzję korzystną dla fioletowego operatora – informuje Telko.in.

Stara Jedlanka to mała wieś w gminie Uścimów, w województwie lubelskim. Operator sieci Play postanowił zbudować tam wieżę telekomunikacyjną, by poprawić zasięg swojej sieci komórkowej w okolicy. Lokalizacja planowanej inwestycji nie spodobała się jednak mieszkańcom, którzy zorganizowali protest w tej sprawie. Protestującym nie spodobało się to, ze wysoka konstrukcja ma stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów.

Planowana lokalizacja tego masztu znajduje się między dwoma domami. Dosłownie to jest kilkanaście metrów. A ta okolica jest bogata dla turystów m.in. lasy i jeziora. Firma Play nas zapewnia, że ma wszystkie wyniki badań, z których wynika, że maszt nie będzie szkodliwy dla mieszkańców. Ale to też nie jest tak, że mieszkając pod taką wieżą życie będzie bezinwazyjne.

– powiedziała inicjatorka protestu

źródło: lubartow.24wspolnota.pl

Mieszkańcy Starej Jedlanki zaproponowali, by nowa stacja bazowa Play stanęła w nieco innym miejscu, co najmniej 500 metrów od zabudowań. Operatorowi sieci Play takie rozwiązanie nie przypadło jednak do gustu. Fioletowi tłumaczyli to tym, że inne lokalizacje, które spodobałyby się protestującym, nie spełniają ich wymogów. Konsekwencją protestów było to, że władze gminy Uścimów odmówiły ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, czyli pozwolenia na zlokalizowanie masztu w sąsiedztwie zabudowań w Starej Jedlance. Informował o tym serwis Telko.in.

SKO po stronie Play

Play odwołało się od niekorzystnej dla siebie decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Lublinie. Operator zarzucił urzędnikom, że podjęta przez nich decyzja była niezgodna z prawem i nie miała merytorycznych podstaw. W lutym tego roku SKO stanęło po stronie operatora sieci Play i uchyliło decyzję pani wójt Uścimowa. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Zapytaliśmy Play, na jakim etapie jest obecnie sprawa budowy wieży telekomunikacyjnej w Starej Jedlance. Zaktualizujemy wiadomość, gdy otrzymamy odpowiedź.

Aktualizacja:

Otrzymaliśmy odpowiedź od Play.

P4 sp. z o.o. (operator PLAY) realizuje proces inwestycyjny w sposób transparentny i otwarty na dialog ze społecznością lokalną oraz samorządem terytorialnym. Nasz proces inwestycyjny odpowiada przy tym na wyzwanie jakie niesie obserwowana co roku dynamika wzrostu ruchu w sieci. W przypadku inwestycji w Starej Jedlance, operator w listopadzie 2023 r. zaproponował gminie Uścimów zawarcie umowy dzierżawy części działki w jednej z lokalizacji alternatywnych wskazanych przez gminę. Operator oczekuje aktualnie na akceptację uzgodnionej umowy dzierżawy ze strony samorządu. Proces planowania inwestycji jest długotrwały i wymaga starannego planowania. Operator by zagwarantować terminową realizację inwestycji celu publicznego służącego mieszkańcom, kontynuuje rozpoczęte postepowania administracyjne do momentu uzyskania pewności realizacji inwestycji w ewentualnej lokalizacji alternatywnej.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Paweł Antończyk z Play

Źródło zdjęć: Shutterstock, Wspólnota Lubartowska

Źródło tekstu: Wspólnota Lubartowska, telko.in