Play chce zwiększyć zasięg. Mieszkańcy: „maszt tak, lokalizacja nie”

Play wciąż pracuje nad tym, by zapewnić zasięg swojej sieci 100% populacji Polski. Mieszkańcy w różnych miejscach się buntują, bo na przykład nie chcą wieży telekomunikacyjnej w lokalizacji, w której ma stanąć. Tak jest między innymi w Starej Jedlance.

Stara Jedlanka to niewielka wieś w gminie Uściska w województwie lubelskim. Miejscowość tę upatrzył sobie operator sieci Play, który chce tam zbudować wieżę telekomunikacyjną. Konstrukcja ma polepszyć zasięg Fioletowych w okolicy. Problemem, jak często bywa w takich przypadkach, jest lokalizacja inwestycji, która nie podoba się okolicznym mieszkańcom.

Jak informuje Wspólnota Lubartowska, 16 maja tego roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Elizę Smoleń, która jest wójtem gminy Uścimów. W jego trakcie mieszkańcy dowiedzieli się przypadkiem, że w Starej Jedlance ma powstać wieża telekomunikacyjna należąca do sieci Play. Wtedy pojawił się problem, który doprowadził do protestu.

Planowana lokalizacja tego masztu znajduje się między dwoma domami. Dosłownie to jest kilkanaście metrów. A ta okolica jest bogata dla turystów m.in. lasy i jeziora. Firma Play nas zapewnia, że ma wszystkie wyniki badań, z których wynika, że maszt nie będzie szkodliwy dla mieszkańców. Ale to też nie jest tak, że mieszkając pod taką wieżą życie będzie bezinwazyjne.

– powiedziała inicjatorka protestu

Posprowadzali się do nas ludzie z Lublina: Jeden założył agroturystykę przez płot, drugi mieszka z małymi dziećmi, kilka domów dalej mieszka pani z chorymi dziećmi. Dalej, mieszka pani z rozrusznikiem serca, która się również boi.

– dodał mieszkaniec okolicy

Na transparentach protestujących znalazły się różne hasła, między innymi (pisownia oryginalna):

Problemem w tym przypadku jest przede wszystkim lokalizacja fioletowej inwestycji. Protestujący mieszkańcy chcą, by wieża telekomunikacyjna Play stanęła co najmniej 500 metrów od zabudowań, a nie w środku wsi.

Przedstawiliśmy działkę, która w najbliżej okolicy nie ma zabudowań gospodarczych lub mieszkalnych. Właścicielka działki, z dostępem do drogi i prądu, wyraziła zgodę na budowę masztu. I teraz to już jest dobra wola ze strony firmy PLAY by się z nami dogadać.