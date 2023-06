Play zapewni zasięg w tunelu. Wiemy kiedy

Pod Warszawą znajduje się najdłuższy działający tunel drogowy w Polsce. Ma on 2355 metrów długości i stanowi część trasy S2, czyli południowej obwodnicy stolicy naszego kraju. W tunelu wciąż brakuje zasięgu sieci komórkowej, ale to powinno się wkrótce zmienić.

Budową infrastruktury telekomunikacyjnej w tunelu zajmuje się operator sieci Play. Po skończeniu inwestycji, ma ona być dostępna również dla innych sieci. Dzięki temu na całej długości tunelu będzie zasięg sieci komórkowych, co powinno się przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa, ale również komfortu wszystkich użytkowników tunelu.

A na jakim etapie inwestycja ta znajduje się teraz? Zapytaliśmy o to w biurze prasowym Play. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że prace związane z realizacją instalacji sieci mobilnej w tunelu zostały zakończone jeszcze w ubiegłym roku. Aby całą inwestycję uznać za zakończoną, koniecznej jest wykonanie kilku prac na powierzchni. Mają one na celu uruchomienie podziemnej instalacji, a na ich realizację potrzebne są odpowiednie zgody i decyzje.

Wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący realizacji tych prac budowlanych został złożony pierwotnie jeszcze pod koniec ub. roku do Urzędu Dzielnicy Ursynów, następnie został przekazany do Wojewody Mazowieckiego, następnie został przekazany do Prezydenta m. st. Warszawy, który przekazał go do rozpoznania do Urzędu Dzielnicy Ursynów.