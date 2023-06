Plus i Play. Trwa groźny atak na klientów obydwu sieci

Oszuści podszywają się pod znanych operatorów telekomunikacyjnych. Wielu Polaków mogło dostać na swoje skrzynki odbiorcze wiadomości e-mail od rzekomych sieci "Plus" i "Play"

Oszuści co rusz szukają nowych sposobów na dobranie się do danych i pieniędzy swoich ofiar. Jedną z ich najpopularniejszych praktyk są kampanie phishingowe, czyli podszywanie się pod duże, rozpoznawalne przedsiębiorstwa finansowe, prawne lub telekomunikacyjne.

Oszuści podszywają się pod Plusa i Play

Jak podaje portal Niebezpiecznik, w ostatnim czasie niektórzy mogli być adresatem wiadomości od sieci telekomunikacyjnych "Plus" i "Play", które w rzeczywistości są próbą oszustwa. W takich e-mailach pojawia się informacja o tym, że odbiorca złożył wniosek o wyrobienie karty e-SIM, a żeby go anulować, należy wypełnić odpowiedni formularz.

Oczywiście link do fałszywego formularza znajduje się w wiadomości, by żerować na nieuwadze potencjalnych ofiar. Samo otrzymanie wiadomości lub kliknięcie linku nie oznacza, że oszuści mają nasze dane, lecz wypełnienie formularza może zagwarantować im dostęp do naszego konta oraz umożliwić im kontrolowanie komunikację z naszego numeru. Jeżeli po otrzymaniu wiadomości ktoś wypełnił tego typu formularz, powinien skontaktować się ze swoim operatorem.

