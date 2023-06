Virgin Mobile ma nowe abonamenty. Zniknął najtańszy, ale jest 5G

Virgin Mobile bez większego rozgłosu dokonał lekkiego przemeblowania oferty w abonamencie. Wprowadził trzy odnowione plany, likwidując jedną z najtańszych ofert na rynku, wprowadza za to 5G.

Po przeniesieniu Virgin Mobile na Kartę do systemu Play operator szykuje się do podobnej operacji w abonamencie. Najpóźniej do 1 lipca kontraktowi klienci Virgin Mobile mają być przeniesieni do Play24, co w dalszej perspektywie powinno też zapewnić dostęp do VoLTE, Wi-Fi Calling oraz 5G. Nadciągająca zmiany widać już dziś, bo operator oficjalnie wprowadził właśnie nowe abonamenty, w tym dwa z 5G.

Dotąd w ofercie Virgin Mobile jako najtańsza dostępna była oferta „Abonament Dla Każdego” za 15 zł, w której płaciło się dodatkowo 1 zł za 1 GB internetu. Maksymalnie było to więc 30 GB i 30 zł opłaty, ale kto chciał mieć telefon głównie do rozmów, wydawał mniej, płacąc tylko za użyte GB. Poza tym istniały jeszcze abonamenty Plan 2.1 za 30 zł (40 GB) i Plan 3.1 za 40 zł (60 GB) oraz oddzielna oferta dla grupy z dwoma lub więcej numerami.

Teraz Virgin Mobile zmodyfikował ofertę. Obecnie na stronie dostępne są trzy plany w umowie na 24 miesiące:

Plan S za 20 zł: 20 GB internetu w tym 3,84 GB w roamingu UE,

20 GB internetu w tym 3,84 GB w roamingu UE, Plan M za 30 zł: 40 GB w tym 5,75 GB w roamingu UE,

40 GB w tym 5,75 GB w roamingu UE, Plan L za 40 zł: 60 GB w tym 7,67 GB w roamingu UE.

W każdym z planów rozmowy, SMS-y, MMS-y są bez limitu. Co jednak ciekawe, w Planie M i w Planie L dostępne jest też 5G w sieci Play, którego dotąd w abonamencie Virgin Mobile jeszcze nie było (choć jest w ofercie na kartę).

W tych dwóch planach można też dokupić drugi numer ze zniżką 10 zł (na 24 miesiące), a przy przenoszeniu numeru pierwszy miesiąc jest za darmo. Są one też zwolnione z opłat za aktywację, natomiast w Planie S trzeba zapłacić 30 zł.

Opłaty abonamentowe uwzględniają rabaty 5 zł za e-faktury i 5 zł za udzielenie zgód marketingowych.

Więcej szczegółów w regulaminach:

Źródło zdjęć: Shutterstock, Virgin Mobile

Źródło tekstu: wł.