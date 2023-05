Virgin Mobile zapowiada zmiany. Nadchodzi koniec siermiężnej aplikacji

Virgin Mobile zapowiada nadchodzące zmiany, na które czekało wielu użytkowników sieci. Abonamentowi klienci będą mogli w końcu przenieść się do aplikacji Play24. To również zapowiedź dalszych porządków w ofercie.

Od kilku miesięcy należąca do Playa sieć Virgin Mobile unowocześnia ofertę na kartę. Prepaidowi użytkownicy zostali 1 marca przeniesieni do nowoczesnej aplikacji Play24, jak również do serwisu samoobsługowego w Play, które zastąpiły dotychczas używaną, siermiężną aplikację Klub Virgin Mobile oraz zarządzanie kontem przez virginmobile.pl.

Dzięki tej zmianie klienci Virgin Mobile na Kartę zyskali jednocześnie dostęp do usług VoLTE i Wi-Fi Calling, a później także – do 5G.

Niestety, abonenci Virgin Mobile pozostali w starym systemie i cały czas byli skazani na korzystanie z mało funkcjonalnej aplikacji Klub Virgin Mobile. Nie mają też VoLTE, Wi-Fi Calling i 5G. Play zapowiadał, że przeniesie abonentów do Play24 „w przyszłości”, nie było jednak wiadomo, kiedy to nastąpi. Teraz już znamy przybliżony termin.

Virgin Mobile przenosi klientów abonamentowych do Play24

Operator zaczął rozsyłać do klientów informacje na temat przenosin do Play24. Na to nastąpić do 1 lipca, choć wciąż nie pada konkretna data.

Do 1 lipca 2023 roku, udostępnimy Ci możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej Play24. W osobnej wiadomości poinformujemy Cię o konkretnej dacie (maksymalnie 3 dni przed udostępnieniem aplikacji). Do momentu udostępnienia Play24 możesz korzystać z aplikacji Klubu Virgin Mobile

– napisał operator w wiadomości.

Virgin Mobile nie informuje jeszcze, jakie dalsze zmiany przygotował w ofercie, ale jest więcej niż pewne, że VoLTE, Wi-Fi Calling i 5G już wkrótce także będą dostępne dla klientów abonamentowych. W ofercie na kartę wszystkie nowości pojawiły się na początku marca, po przeniesieniu do Play24, w tym przypadku jako termin można więc przewidywać lipiec 2023.

