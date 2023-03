W Virgin Mobile działa już VoLTE i Wi-Fi Calling

Play oficjalnie poinformował, że w należącej do niego marce telefonii Virgin Mobile są już dostępne usługi VoLTE i Wi-Fi Calling. Niestety, jeszcze nie dla wszystkich klientów.

W czasach, gdy operatorzy szykują się do wyłączeń 3G i przejścia na nowsze standardy 4G i 5G, szczególnie ważna stała się kwestia VoLTE, pozwalającego na prowadzenie rozmów głosowych poprzez LTE. Równie przydatna jest usługa Wi-Fi Calling, umożliwiająca nawiązywanie i odbieranie połączeń, a także wysyłanie SMS-ów, za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Chociaż Play rozwija te usługi całkiem prężnie, a niedawno pochwalił się nawet wdrożeniem rozmów wideo ViLTE w połączeniach z Orange, to marka Virgin Mobile, należąca do operatora P4 i coraz bardziej integrowana z Play, dotąd pozbawiona była dostępu do VoLTE i Wi-Fi Calling. Teraz w końcu się to zmienia.

Dociekliwi klienci Virgin Mobile już kilka czy nawet kilkanaście dni temu zauważyli, że mogą korzystać z VoLTE i Wi-Fi Calling, jednak jak dotąd brakowało pełnego potwierdzenia, że usługi są dostępne dla klientów sieci. Dziś jednak Play oficjalnie poinformował na firmowym blogu o tej nowości.

Jednak nie wszyscy klienci Virgin Mobile się ucieszą – na razie usługi są dostępne dla klientów usług pre-paid, co najprawdopodobniej jest jednym z efektów integracji systemu Virgin Mobile na Kartę z Play. A co z klientami abonamentowymi?

Na chwilę obecną nowe usługi dostępne są w ofertach Virgin Mobile na Kartę – nad udostępnieniem ich w abonamentach intensywnie pracujemy

– zapewnia Play na blogu.

Warto też dodać, że abonamentowi klienci Virgin Mobile wkrótce powinni się też doczekać innej zmiany – przełączenia do systemu zarządzania usługami w Play i do aplikacji Play24.

VoLTE i Wi-Fi Calling w Virgin Mobile – jakie telefony?

Wymogi dotyczące korzystania z VoLTE i Wi-Fi Calling w Virgin Mobile są takie same jak w Play. Oznacza to, że trzeba mieć telefon, zapewniający zgodność z tymi standardami. W przypadku Wi-Fi Calling operator gwarantuje, że usługa działa na telefonach zgodnych z ustawieniami technicznymi Play. Są to urządzenia kupione w Play, ale także poza ofertą sieci, np. w salonie producenta, jednak wymagane są nowsze modele telefonów. Podobne zasady obowiązuje w VoLTE.

Pełna lista telefonów zapewniających zgodność z VoLTE i Wi-Fi Calling w Play, a więc i Virgin Mobile, znajduje się na stronie operatora, wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi:

Na stronie Virgin Mobile jest też dostępny regulamin, ale dotyczący tylko Wi-Fi Calling:

Źródło zdjęć: Virgin Mobile, Mockuper.net

Źródło tekstu: wł.