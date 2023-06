Play kombinuje z ofertą. Zrobił taki bałagan, że głowa boli

Play na Kartę Rok Ważności Konta to wciąż obowiązująca taryfa w fioletowej ofercie prepaid. Jednak z jej pierwotnej, świetnej wersji niewiele już zostało. Nawet sama nazwa nie oznacza już tego, co kiedyś.

W ostatnim czasie wiele się zmieniło w ofercie Play na kartę. Fioletowi przygotowali nowe plany i promocje, a te starsze (przynajmniej niektóre) albo zostały wyłączone, albo zmieniły się nie do poznania. Dotyczy to również oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta. Ponieważ pojawiły się pytania na temat tego, jaki sens ma stara nazwa w nowych okolicznościach, postanowiłem przyjrzeć się sprawie nieco bliżej.

Rok Ważności Konta po staremu

Zacznijmy od tego, co było kiedyś. Zbierając materiały do tego "newsa", znalazłem na stronie www.play.pl archiwalny Cennik Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta. Dokument obowiązywał od 1 kwietnia 2020 roku i zawiera zmiany wprowadzone 15 sierpnia 2020 roku. W cenniku tym widać, jaki sens miała ta taryfa kiedyś, co widać na stronie 3. Znajduje się tam tabela z cennikiem zestawu startowego i doładowań oraz tabela z zasadami dotyczącymi kwot i ważności doładowań. Obie wkleiłem poniżej.

Tabele powyżej pokazują kluczową zasadę taryfy Play na Kartę Rok Ważności Konta: każde doładowanie konta kwotą z zakresu od 5 do 300 zł przedłużało ważność konta dla połączeń wychodzących o 365 dni, czyli o rok.

Rok Ważności Konta po nowemu

A jak ta taryfa wygląda teraz? Zupełnie inaczej. Potwierdzenie znajdujemy w najnowszej wersji cennika tej taryfy, ze zmianami wprowadzonymi 24 stycznia 2023 roku. Zanim dotrzemy do strony 3, warto też spojrzeć na stronę nr 2, zawierającą ceny usług podstawowych. A te mocno poszły w górę:

minuta połączenia głosowego lub wideo – podwyżka z 0,39 zł do 0,59 zł ,

, SMS – podwyżka z 0,20 zł do 0,39 zł ,

, MMS – podwyżka z 0,40 zł do 0,59 zł.

Nie zmieniła się tylko cena transmisji danych – to wciąż 0,12 zł za 100 kB.

Wróćmy jednak do strony 3 i ważności konta. Poniżej nowe wersje pokazanych wyżej tabel z numerami 2 i 3.

Jak widać powyżej, aby nasze konto było ważne przez rok, należy doładować konto kwotą w wysokości co najmniej 100 zł. Czyli jeśli doładujemy konto w taryfie Play na Kartę Rok Ważności Konta na przykład kwotę 50 zł, będzie ono ważne tylko 100 dni dla połączeń wychodzących i 160 dni dla połączeń przychodzących.

Play na Kartę Rok Ważności Konta

To dlaczego ta taryfa wciąż ma w nazwie fragment "Rok Ważności Konta"? Zapytaliśmy o to u źródła, czyli w Play. Odpowiedź poniżej:

Tak jak zauważyłeś osoby korzystające ze wspomnianej przez Ciebie taryfy mają możliwość wydłużenia ważności konta do roku po doładowaniu za minimum 100 zł. Mają także możliwość aktywacji usługi przedłużającej ważność konta o 365 dni – jej koszt wynosi 20 zł.



Nazwa taryfy Play na Kartę Rok Ważności Konta jest jak najbardziej aktualna, ponieważ klienci mogą uzyskać tak długi czas ważności konta na jeden z wymienionych wyżej sposobów. Osobom, które szukają jeszcze dłuższego okresu proponujemy wygodną ofertę Play na Kartę odNOWA bez terminu ważności konta.

– napisał Krzysiek Sylwerski z Play

Play zatem potwierdził, że w taryfie Play na Kartę Rok Ważności Konta trzeba doładować konto kwotą minimum 100 zł, by konto było ważne przez wspomniany w nazwie oferty rok. Można również skorzystać ze specjalnej usługi, która przedłuża ważność konta o 365 dni, licząc od dnia jej aktywacji. Musimy jednak za to zapłacić 20 zł.

Wychodzi więc na to, że kiedyś mogliśmy mieć konto ważne 365 dni za 5 zł, a teraz trzeba za to zapłacić co najmniej 20 zł. W zasadzie to nawet 25 zł, jeśli uwzględnimy, że doładowując konto za 5 zł mamy te 5 zł do wykorzystania, a korzystając tylko z usługi przedłużającej ważność konta nic więcej nie dostaniemy.

