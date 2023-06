Play odświeżył oferty. Dwa abonamenty w cenie jednego

Play wprowadza nowości jedna za drugą. Po odnowionej ofercie Play na Kartę operator ogłasza nowości dla przedsiębiorców korzystających z oferty dla firm. Fioletowi kuszą ich między innymi odświeżoną promocją na dwa abonamenty w cenie jednego.

Podobną okazję Play ogłaszał dwa miesiące temu, na początku kwietnia. Teraz oferta doczekała się odświeżenia.

Dwa abonamenty w cenie jednego to specjalna promocja dla wszystkich, którzy przenoszą swoją działalność do Play. Dzięki temu dwa numery z dużą paczką danych można otrzymać już od 50 zł miesięcznie (+VAT). Co więcej, jeśli do firmowych numerów klient doda światłowód Play, może zgarnąć 20 zł zniżki miesięcznie.

Nowa odsłona abonamentów S, M, L i XL

Play przekonuje, że abonamenty S, M, L i XL są chętnie wybierane przez przedsiębiorców, więc dlatego teraz wprowadza ich nową odsłonę.

W planach S i M operator powiększa na stałe pakiety internetu w smartfonie (odpowiednio do 25 GB oraz 150 GB), a w L i XL obniża ceny smartfonów w ofercie.

W abonamentach M, L oraz XL klienci mają możliwość dokupienia karty z dużą paczką GB w specjalnej cenie. Dostępny transfer oraz cena (+VAT) zależą od wybranego abonamentu:

w M – 200 GB za 10 zł lub 500 GB za 20 zł ,

, w L – 300 GB za 10 zł lub 500 GB za 20 zł ,

, w XL – bez limitu GB i prędkości za 20 zł.

Jeśli klienci nie chcą się decydować na stały pakiet co miesiąc, mogą wybrać kartę z internetem odnawialnym – 20 zł za każde rozpoczęte 100 GB. Karta działa wg zasady „nie korzystasz – nie płacisz”.

Wraz z odnowioną ofertą Play poleca smartfony w ratach 0%. Na liście znalazł się przede wszystkim Samsung Galaxy S23 Ultra, który można kupić taniej nawet o 1200 zł + VAT. Dla bardziej oszczędnych przewidziano rozsądnie wycenioną Motorolę edge 30 neo 5G tańszą o 380 zł + VAT. Do wyboru są też inne smartfony.

