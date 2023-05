Play zwiększa zasięg. Ludzie poszli do sądu

Play chce zwiększyć zasięg swojej sieci na Podkarpaciu, czemu mają służyć dwie nowe wieże telekomunikacyjne w gminie Cmolas. Mieszkańcy okolicy protestują, bo nie chcą takich konstrukcji w pobliżu swoich domów.

Korzystanie z telefonu komórkowego jest bardzo wygodne. Urządzenie takie możemy mieć zawsze przy sobie, a jeśli jest to smartfon (obecnie sprzedają się przede wszystkim takie sprzęty), da się z ich pomocą korzystać z Internetu, oglądać filmy strumieniowane z sieci czy prowadzić wideoczaty z bliskimi. Aby jednak to wszystko było możliwe, potrzebny jest odpowiednio dobry zasięg sieci komórkowej. Ten z kolei jest zapewniany przed infrastrukturę telekomunikacyjną, z obwieszonymi antenami wieżami czy masztami na czele. Probelm pojawia się wtedy, gdy takie konstrukcje przeszkadzają mieszkańcom okolicy, w której mają stanąć.

Play kontra Cmolas. Sprawa trafiła do sądu

Serwis Korso Kolbuszowskie informuje, że jakiś czas temu do Urzędu Gminy Cmolas trafił protest mieszkańców, którzy nie chcieli fioletowej wieży telekomunikacyjnej w tej miejscowości. Była to jedna z konstrukcji, którą Play planował postawić na terenie gminy. Urząd przychylił się do woli suwerena i nie zgodził się na budowę. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które poleciło gminie Cmolas ponowne rozpatrzenie sprawy. Play uzupełnił wniosek o niezbędne informacje, a cmolaski urząd musiał wydać pozytywną decyzję w spawie planowanej inwestycji, w tym jej lokalizacji (okolice czerwonej kropka na mapce poniżej).

Kolejna skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu trafiła z inicjatywy części mieszkańców wsi Cmolas. Ich wniosek został jednak oddalony, a decyzja o pozwoleniu na budowę wieży Play we wnioskowanym miejscu została podtrzymana. Cmolasianie nie dali jednak za wygraną i wnieśli kolejną skargę, tym razem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sprawa jest w toku.

W Trzęsówce też nie chcą wieży Play

Druga z wspomnianych na wstępie wież telekomunikacyjnych Play miała stanąć we wsi Trzęsówka, nieopodal drogi prowadzącej na Złotą Górę w Ostrowach Tuszowskich (na mapie poniżej droga ta oznaczona jest kolorem czerwonym).

Mieszkańcy tej okolicy również złożyli protest w tej sprawie do Urzędu Gminy w Cmolasie. Nie chcą oni wieży w sąsiedztwie swoich domostw, chociaż zasięg sieci nie jest tu najlepszy.

Są miejsca w Trzesówce i okolicach, gdzie nie ma zasięgu. To jest problem. Trudno się jednak dziwić mieszkańcom, że nie chcą mieć w swoim sąsiedztwie masztu z różnych powodów.

– powiedział Lesław Lipczyński, sołtys Trzęsówki

W tym przypadku sprawa była niemal identyczna, jak w Cmolasie. Najpierw urząd odmówił inwestorowi, potem ten się odwołał i uzupełnił dokumentację, po czym gmina wydała pozytywną decyzję. Jednak póki co sprawa nie trafiła do sądu, przynajmniej tak było do 11 maja 2023 roku.

Co na to Play?

Przedstawiciel operatora sieci Play poinformował, że w ramach swojej działalności operacyjnej Fioletowi prowadzą w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w województwie podkarpackim. Ich celem jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej, która pozwoli na prowadzenie niezakłóconych rozmów oraz da dostęp do szybkiego Internetu mobilnego.

Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych.

– dodał Paweł Antończyk, ekspert ds. Public Affairs w Play

Źródło tekstu: korsokolbuszowskie.pl