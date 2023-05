Bandrów Narodowy nie chce masztu Play, bo nie będzie widać gwiazd

Operator sieci Play chce zbudować wieżę telekomunikacyjną we wsi Bandrów Narodowy. To niewielka miejscowość niedaleko Ustrzyk Dolnych w powiecie bieszczadzkim na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą (mapa poniżej - kliknij, żeby powiększyć).

Protesty mieszkańców miejscowości przeciwko inwestycji Fioletowych rozpoczęły się już w czerwcu 2021 roku, o czym informuje portal nowiny24.pl. Nie chcą oni 53-metrowej konstrukcji w lokalizacji zaproponowanej przez inwestora i zaproponowali miejsce dalej od zabudowań. Jednak, jak sami twierdzą, nikt ze spółki P4 nie chce z nimi rozmawiać w tej sprawie.

To co można przeczytać na stronie firmy o odpowiedzialnym biznesie to po prostu kpina. Firma nie liczy się z ludźmi, narażając ich zdrowie, ani ze środowiskiem degradując cenne przyrodniczo rejony. Lobby telekomunikacyjne działa w najlepsze forsując swoje interesy, wpływając na tworzenie ustaw, które całkowicie pozbawiają ludzi prawa głosu.