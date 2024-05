T-Mobile kontra górale – będzie druga bitwa o maszt pod Giewontem

T-Mobile chce zbudować maszt telefonii komórkowej na Krzptówkach w Zakopanem. Rok temu bitwę wygrali miejscowi górale, jednak Magentowi się nie poddają. Ich przeciwnicy również nie zamierzają się poddać.

Historia zaczęła się od tego, że T-Mobile chciał poprawić zasięg swojej sieci komórkowej w Zakopanem. Służyć temu miała nowa wieża telekomunikacyjna, która miała stanąć w dzielnicy Krzeptówki. To nie spodobało się okolicznym mieszkańcom. Górali zablokowali dostęp do działki, na której miała zostać zrealizowana inwestycja Magentowych. Tę T-Mobile wydzierżawił od prywatnego właściciela i wszystko na niej przygotował pod budowę. Teren został wyłożony betonem, a obok czekały złożone przęsła konstrukcji, czekające na ekipę, która je poskręca.

Stacja miała mieć wysokość 27 metrów i stanąć na działce, z której rozpościera się widok na Giewont. Mieszkańcy okolicy zarzucili więc inwestorowi, że chce oszpecić widok na góry. Podnoszono również kwestię wpływu masztu (czy raczej promieniowania elektromagnetycznego z anten) na zdrowie ludzi. Wreszcie, protestujący stwierdzili, ze nikt ich o tym wszystkim nie poinformował.

Nikt nas wcześniej o takim pomyśle nie poinformował. Nikt nie pokazał żadnych danych dotyczących tego masztu, żadnej ekspertyzy dotyczącej szkodliwości masztu. Nie było żadnego zebrania z mieszkańcami.

– mówiła Karolina Gąsienica-Sieczka z Krzeptówek pod koniec czerwca 2023 roku

Górale protestowali i wygrali bitwę

Plany T-Mobile Polska mocno zirytowały górali z Zakopanego, którzy wzięli sprawy w swoje ręce. Działka, na której już wszystko zostało przygotowane pod budowę, była pilnowana dzień w dzień przez trzy tygodnie. Zebrano też ponad 130 podpisów ludzi sprzeciwiających się realizacji magentowej inwestycji.

Po stronie protestujących stanęło również starostwo tatrzańskie. Ci ostatni zwrócili uwagę na to, że T-Mobile chciał postawić maszt na tak zwane zgłoszenie, a planowana przez nich konstrukcja nie miała być budowlą tymczasową, do której takie zgłoszenie można by zastosować. Z kolei władze miasta Zakopane wskazały, że działka, którą wydzierżawił operator, jest objęta Parkiem Kulturowym Kotliny Zakopańskiej i nie może na niej stanąć taki obiekt.

W rezultacie tego wszystkiego, w połowie lipca 2023 roku elementy planowanej konstrukcji zostały wywiezione z Zakopanego. Górale wygrali bitwę.

T-Mobile kontra górale – kolejny etap

Gazeta Krakowska poinformowała, że sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. T-Mobile Polska się nie poddał i jeszcze w grudniu 2023 roku złożył do starostwa tatrzańskiego wniosek o pozwolenie na budowę masztu telefonii komórkowej, na tej samej działce na zakopańskich Krzeptówkach. Władze powiatu wydały negatywną decyzję, a operator odwołał się do wojewody małopolskiego. Decyzji wojewody podobno wciąż jeszcze nie ma.

Za to mieszkańcy Krzeptówek przyznają, że domyślali się, ze Magentowi łatwo nie odpuszczą. Dlatego zamierzają znowu walczyć, jeśli będzie taka potrzeba:

Jak trzeba będzie, znów będziemy walczyć. Nie godzimy się na takie sąsiedztwo.

A jak to wszystko komentuje T-Mobile Polska? Wysłaliśmy do biura prasowego magentowego operatora pytania w tej sprawie. Zaktualizujemy tę wiadomość, gdy otrzymamy odpowiedź.

Źródło tekstu: Gazeta Krakowska