Play postawił nowe stacje bazowe. Do 12 tys. brakuje niewiele

Play co miesiąc informuje o postępach w rozbudowanie sieci i nowych stacjach bazowych. Maj to kolejny miesiąc tego roku, gdy wzrosła liczba obiektów oddanych do użytku w fioletowej sieci.

Jak podaje Play, maj okazał się dla niego drugim najlepszym miesiącem w tym roku pod względem liczby oddanych do użytku nowych stacji bazowych. Do fioletowej sieci dołączyło aż 51 stacji. Dla porównania – miesiąc wcześniej było to 45 obiektów, a najmniej efektywny marzec przyniósł tylko 34 nowe stacje. Lepszy od maja był jednak styczeń, gdy Play chwalił się 60 uruchomieniami. Łącznie w samym tylko 2024 roku Play oddał do użytku 232 obiekty.

Dzięki majowym uruchomieniom łącznie w sieci Play działają już 11 853 stacje, a do nowej magicznej bariery 12 tys. obiektów brakuje jeszcze 147 stacji. Jeżeli operator utrzyma obecne tempo, przekroczy tę liczbę w sierpniu.

Mieszkańców, ale też turystów, którzy już szykują się do wakacji, z pewnością ucieszą nowe obiekty m.in. w Krynicy Morskiej, Pucku czy Sopocie (woj. pomorskie), Augustowie (woj. podlaskie) czy Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie)

– pisze Play o majowych uruchomieniach.

Nowe obiekty Play oddawał też w największych miastach Polski, dogęszczając tam swoją sieć i zwiększając jej pojemność. Stacje bazowe zostały uruchomione np. w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Bydgoszczy czy Opolu.

Niestety, Play nie informuje na bieżąco o postępach w rozbudowie sieci 5G w paśmie C. Z opublikowanego niedawno raportu finansowego za pierwszy kwartał 2024 roku wynika, że na koniec kwietnia 2024 roku ponad 60% populacji Polski znajdowało się w zasięgu sieci 5G Play, wliczając w to częstotliwości 2100 MHz. W tym samym czasie operator miał około 1400 pozwoleń na uruchomienie stacji bazowych 5G w paśmie C, jednak nie oznacza to pełnej dostępności usług w tym standardzie.

Zobacz: Playowi rośnie. Ma 13,2 mln klientów mobilnych i prawie 12 tys. stacji

Zobacz: Play postawił na swoim i wygrał. A lepszy zasięg przyda się mieszkańcom (aktualizacja)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Play

Źródło tekstu: Play