Playowi rośnie. Ma 13,2 mln klientów mobilnych i prawie 12 tys. stacji

Grupa Play podała finansowe i operacyjne wyniki za I kwartał 2024 roku. Operator może uznać ten okres za udany, chwaląc się wzrostami wskaźników biznesowych, zarówno w obszarze przychodów, jak i bazy klientów.

W pierwszym kwartale roku baza aktywnych klientów mobilnych wzrosła do poziomu 13,172 mln (+2,7% r/r). Z tego 9,443 mln stanowili klienci abonamentowi, a 3,729 mln to użytkownicy ofert prepaid. Fioletowy operator szczyci się, że kolejny kwartał z rzędu utrzymał pozycję lidera przenoszenia numerów komórkowych z dodatnim bilansem na poziomie 19 523 kart SIM.

Nie oznacza to jednak całkowitego wzrostu liczby klientów usług mobilnych w Play. W sumie na czysto operator sykał przez kwartał ok. 73 tysiące nowych klientów (w Q4 2023 miał ich 13,099 mln), z czego 62. tys. przypadają na abonament. Średni przychód na użytkownika usług mobilnych (ARPU) wyniósł 30 zł (+4,6% r/r).

Baza klientów usług dla domu wzrosła w tym okresie do 2,1 mln (+5,1% r/r). W sumie Play ma 15,245 mln klientów usług mobilnych i domowych, co oznacza kwartalny wzrost o 97 tys.

W pierwszych trzech miesiącach roku Play pracował także nad rozbudową sieci. W I kwartale uruchomił 136 nowych stacji bazowych, a ich liczba sięgnęła 11 757. Jednocześnie Play nie zapomniał o dalszym rozszerzaniu zasięgu 5G m.in. w paśmie C (3500-3600 MHz).

Na koniec kwietnia 2024 roku ponad 60% populacji Polski znajdowało się w zasięgu sieci 5G Play. Niestety, Play nie podał szczegółów dotyczących rozbudowy 5G w paśmie C, choć wiadomo, że ma obecnie około 1400 pozwoleń na uruchomienie takich obiektów.

Wśród swoich sukcesów Play wymienia zapewnienie zasięgu telefonii komórkowej dla wszystkich korzystających z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy dzięki infrastrukturze telekomunikacyjnej zbudowanej przez Play.

Pierwszy kwartał roku to dla Play także rozbudowa największej w Polsce stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu we współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym oraz rozwój usług telewizyjnych i szerokopasmowego internetu poprzez nabycie 100% udziałów spółki Miconet (śląskiego dostawcy usług internetowych). Dostępność usług dla domu wzrosła o kolejne 125 tysięcy gospodarstw domowych.

W I kwartale 2024 roku całkowite przychody Grupy Play osiągnęły poziom 2,5 mld zł (+5% r/r). Z kolei przychody z usług mobilnych wyniosły 1,2 mld zł (+7,4% r/r), a z usług dla domu 505 mln zł (+6% r/r).

Wzrost, jaki osiągnęliśmy w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku, potwierdza, że umacniamy pozycję lidera rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Ta pozycja motywuje nas do oferowania innowacyjnych i korzystnych cenowo usług dostępnych dla wszystkich, zgodnie z naszą misją zapewnienia klientom wolności wyboru. Wzmacnia to także naszą gotowość do dalszych inwestycji w infrastrukturę mobilną i stacjonarną