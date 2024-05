Grupa Polsat Plus po 1Q2024: 23 mln osób w zasięgu 5G, 13 mln w zasięgu światłowodu

Grupa Polsat Plus opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2024 roku. W zasięgu sieci 5G Plusa znalazło się już 23 miliony mieszkańców Polski, a 6 milionów może korzystać z szybkiego 5G Ultra. Z kolei w zasięgu oferty Plus Światłowód mieszka 13 milionów osób.

W zasięgu sieci 5G Plusa są już 23 mln mieszkańców Polski, a 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s – 6 mln. Nasz światłowód dociera do 13 mln osób. Inwestujemy w ofertę programową, w tym najlepszy sport i nowe seriale. Trwa rozruch techniczny naszej kolejnej farmy wiatrowej w Człuchowie, a Chełm zamówił u nas 26 autobusów wodorowych NesoBus.

– powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus

Segment usług B2C i B2B

Na koniec marca 2024 roku Grupa Polsat Plus dostarczała ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a 2,5 mln klientów korzystało z ofert mulitplay, osiągając wymierne korzyści finansowe z łączenia usług Polsatu Box i Plusa. Przychód od klienta kontraktowego B2C wzrósł w pierwszym kwartale tego roku o 4,5% w ujęciu rocznym, osiągając 74,6 zł. Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) utrzymał się na niskim poziomie 7,6% w skali roku.

Liczba abonentów korzystających z usług multiplay, mimo niekorzystnych warunków rynkowych, utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie 2,5 mln, co stanowi 43% wszystkich naszych klientów. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii multiplay i popularyzacji 5G skutecznie budujemy wartość i lojalność naszych klientów. ARPU wzrosło we wszystkich grupach klientów: kontraktowych B2C, B2B i prepaid, a wskaźnik odejść klientów utrzymuje się na niskim poziomie 7,6%.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

W segmencie usług dla klientów indywidualnych (B2C) Grupa Polsat Plus miała na koniec pierwszego kwartału 2024 roku 13,077 mln usług kontraktowych (RGU), o 0,7% mniej niż 31 marca 2023 roku. Z tej liczby 6,273 mln to usługi telefonii komórkowej (+0,7% rok do roku), 2,000 mln to Internet (+1,0%), a 4,804 mln to płatna telewizja (-3,0%).

Na koniec kwartału Grupa miała 2,624 mln usług przedpłaconych, o 2,6% mniej niż rok wcześniej. W tej liczbie 2,476 mln to usługi telefonii komórkowej (-2,6% rok do roku), 25 tys. to mobilny Internet (-16,7%), a 123 tys. to płatna telewizja (+1,7%).

Grupa Polsat Plus miała 68,4 tys. klientów biznesowych, o 1,3% mniej niż na koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie zaawansowanych usług ICT, w tym rozwiązań chmurowych, data center i cyberbezpieczeństwa, średni przychód od tych klientów wzrósł w 1Q2024 o 3,9%, w stosunku do 1Q2023, do 1490 zł miesięcznie.

Zobacz: Plus chce Ci dać zniżkę na telefon i 500 GB ekstra

Zobacz: Tajemniczy numer 80724 w Plusie. Warto go zapisać

Segment mediowy: telewizja i online

Łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat w I kwartale roku wyniosła 21,5% – 7,1% kanału głównego Polsat i 14,4% kanałów tematycznych. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły o 8% do 307 mln zł, a udział w rynku reklamy TV wyniósł 28,1%.

Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało w I kwartale co miesiąc średnio 21 mln użytkowników, którzy generowali około 2 mld odsłon stron.

To był bardzo dobry kwartał dla Telewizji Polsat. Odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki oglądalności wiosennej ramówki. Łączna oglądalność naszych kanałów wyniosła 21,5%, a nasze przychody reklamowe silnie wzrosły – o 8% rok do roku. Cały czas rozwijamy się w segmencie online. W kwietniu Grupa Polsat-Interia z 20,9 mln użytkowników ponownie była numerem 1 wśród wydawców internetowych

– powiedział Piotr Żak, p.o. Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus

Segment zielonej energii

W pierwszym kwartale 2024 roku Grupa Polsat Plus wyprodukowała około 200 GWh zielonej energii ze słońca, wiatru i biomasy. Trwa rozruch technologiczny trzeciej farmy wiatrowej w Człuchowie (72,6 MW), a na farmie Przyrów (50,4 MW) zainstalowano już turbiny.

Rozpoczęliśmy produkcję zielonej energii ze wszystkich źródeł. Tylko w jednym kwartale wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy 200 GWh zielonej energii po średniej cenie 651 zł/MWh. Aż 52 GWh wyprodukowaliśmy ze 100 MW farm wiatrowych, a do końca 2025 r. planujemy zwiększyć zainstalowaną moc o ok. 200 MW w Przyrowie i Drzeżewie. Zgodnie z zapowiedziami sprzedaż własnej zielonej energii pozytywnie kontrybuuje do wyników Grupy – 130 mln zł przychodów zapewniło nam 47 mln zł EBITDA. Zgodnie z założeniami Strategii 2023+ nowy biznes energetyczny będzie generował ok. 500-600 mln zł inkrementalnej EBITDA w długim okresie.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

Po Warszawie i Rybniku stacje wodorowe NESO powstają w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. Fabryka autobusów wodorowych w Świdniku dostarczyła NesoBusy dla Rybnika (20 sztuk) i Gdańska (10 sztuk), a w trakcie realizacji jest zamówienie dla Chełma (26 sztuk).

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Grupa Polsat Plus osiągnęła w 1Q2024 przychód w wysokości 3,405 mld zł. To o 6,4% więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł w tym czasie o 1,5%, osiągając 772 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 184 mln zł, o 159,6% więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku.

To bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych. Odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki segmentu zielonej energii – 130 mln zł przychodów ze sprzedaży energii własnej oraz 47 mln zł EBITDA. Dodatkowo konsekwentna realizacja strategii multiplay przełożyła się na wzrost ARPU we wszystkich grupach klientów oraz przychodów detalicznych o ponad 2%. Nasze przychody z reklamy TV wzrosły o 8%, a cały rynek reklamy TV bardzo dobrze się rozwija.

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Zobacz: Orange Polska w 1Q 2024 r. Spadek przychodów i zysku, wzrost liczby klientów

Zobacz: T-Mobile podał wyniki za Q1 2024. Wzrost sprzedaży dzięki 5G w paśmie C

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus