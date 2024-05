T-Mobile podał wyniki za Q1 2024. Wzrost sprzedaży dzięki 5G w paśmie C

T-Mobile Polska podał wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2024 roku. Operator chwali się wzrostem przychodów, pozyskaniem nowych klientów, a także wzrostem sprzedaży usług, co między innymi jest efektem uruchomienia 5G w paśmie C.

T-Mobile: nowi klienci abonamentowi, dezaktywacja kart prepaid

Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. liczba klientów T-Mobile Polska osiągnęła poziom 12,575 mln. W ciągu roku, w porównaniu do Q1 2023 operator pozyskał więc 22 tys. klientów netto. Do 8,267 mln zwiększyła się liczba klientów kontraktowych (z 8,069 mln w Q1 2023, wzrost o 198 tys. r/r), spadła za to liczba klientów korzystających z usług prepaid – na koniec marca było ich 4,308 mln, co oznacza spadek o 177 tys.

Jak tłumaczy T-Mobile, było to przede wszystkim konsekwencją decyzji o dezaktywacji partii 150 tysięcy nieużywanych kart SIM pierwotnie rozdanych uchodźcom z Ukrainy. Warto przypomnieć, że to już kolejna taka sytuacja – w bilansie za 2023 rok T-Mobile informował o dezaktywacji około 250 tysięcy kart SIM oferowanych w ramach akcji pomocowej.

T-Mobile rozbudowuje infrastrukturę

Ważnym elementem wpływającym na wynik T-Mobile było przeprowadzenie zapoczątkowanego jeszcze jesienią ubiegłego roku procesu budowy sieci 5G w paśmie C (3,7-3,8 GHz). T-Mobile wystartował z usługą 5G Bardziej 19 stycznia, a na początku marca osiągnął pułap 2 tysięcy stacji bazowych zgodnych z nowym standardem, przekraczając próg pokrycia 25% populacji. Operator postawił sobie cel udostępnienia sieci 5G Bardziej zarówno na smartfonach, jak i w ofertcie internetu domowego.

W tej chwili T-Mobile daje już swoim klientom możliwość korzystania z 5G w paśmie C w zasięgu 2187 stacji bazowych, co oznacza dotarcie do przeszło 26% populacji Polski. Obecnie prawie 90% wszystkich własnych lokalizacji T-Mobile obsługujących sieć 5G Bardziej jest podłączonych światłowodem.

Zobacz: T-Mobile: nowe stacje 5G Bardziej. Poprawa zasięgu i nowe miasta

Z okazji uruchomienia sieci 5G Bardziej magentowy operator umożliwił na kilka miesięcy bezpłatne korzystanie z sieci 5G wszystkim klientom T‑Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Heyah MIX oraz MIX, bez względu na posiadaną ofertę.

T-Mobile kontynuował także inwestycje w infrastrukturę szkieletową. W pierwszym kwartale zbudował prawie 200 km własnych łączy światłowodowych i oraz zwiększył przepustowość każdego z trzech łączy do światowego internetu do 800 Gb/s. T-Mobile zauważa, że wyższa prędkość i komfort sieci 5G Bardziej skłania klientów do większej aktywności online. W pierwszym kwartale roku ruch danych w sieci T‑Mobile wzrósł o 16% (r/r) i przekroczył 800 petabajtów.

Kolejnym procesem jest postępująca adopcja standardu VoLTE. Obecnie prawie 80% wszystkich połączeń głosowych w T-Mobile jest zestawianych poprzez VoLTE lub VoWiFi. Klienci T‑Mobile mogą w pełni korzystać z najwyższej jakości połączeń także poza granicami Polski, ponieważ VoLTE jest dostępne w roamingu w 32 krajach u 43 różnych operatorów zagranicznych.

Wzrosty przychodów, wzrosty cen

W nowym raporcie T-Mobile podkreśla, że w pierwszym kwartale roku klienci coraz chętniej wybierali wyższe i oferujące więcej korzyści plany taryfowe, co miało pozytywny wpływ na przychody T-Mobile. Jednocześnie magentowy operator może się pochwalić wzrostem bazy klientów usług światłowodowych i stale poprawiającą się sprzedażą oferty konwergentnej.

W efekcie T-Mobile szczyci się, że okres od stycznia do marca był jednym najmocniejszych pierwszych kwartałów od lat. W tym czasie EBITDA AL wzrosła o 3,3% (r/r), osiągając poziom 453 mln zł, a całkowite przychody z usług wzrosły o 5,8% w porównaniu do roku ubiegłego. W tym samym czasie całkowite przychody wzrosły o prawie 1% (r/r) i osiągnęły poziom 1,7 mld zł.

Inwestycje w sieć i usługi, w tym rozbudowa 5G, przełożyły się pozytywnie na sprzedaż abonamentów komórkowych, która w pierwszym kwartale 2024 wzrosła o 15% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Pierwszy kwartał to dla T-Mobile także stabilny rozwój rozwiązań konwergentnych. Operator odnotował wzrost sprzedaży pakietów usług dla domu, które w tym okresie stanowiły blisko 45% podpisanych kontraktów światłowodowych w T-Mobile.

T-Mobile zauważa, że pomimo spadku inflacji w porównaniu do roku 2023, wpływ wzrostu cen w ostatnich kwartałach wciąż jest bardzo zauważalny. Ten kwartał był pierwszym, w którym na wynik operatora wpływ miały podwyżki płac wprowadzone pod koniec ubiegłego roku. Spółka musiała się również zmierzyć z wyższymi kosztami niemal wszystkich usług zewnętrznych, a także wzrostem cen wynajmu powierzchni handlowych.

Co jednak ważne, umowa energetyczna vPPA, która pozwoliła T-Mobile zniwelować zeszłoroczne wzrosty cen energii, nadal przynosi pozytywne rezultaty. Potrzeby energetyczne operatora pokrywane są w 100% ze źródeł odnawialnych, w tym farm wiatrowych i słonecznych wybudowanych specjalnie na potrzeby tego projektu.

T-Mobile dla biznesu

T-Mobile może się też pochwalić rozwojem w segmencie rozwiązań korporacyjnych, gdzie skupiał się na promocji oferty T Business. Składają się ona z siedmiu linii produktowych: Mobile, Next Generation Connectivity, Cybersecurity, Modern Workplace, ERP, Smart City / IoT oraz Data Center & Cloud.

Podobnie jak w przypadku poprzednich kwartałów, w tym segmencie operator notował zwiększone zainteresowanie klientów produktami cyberbezpieczeństwa. Wśród interesujących projektów zrealizowanych w pierwszym kwartale warto wskazać zwodowanie bojki pomiarowej pozwalającej na kontrolę jakości wody w Wiśle na wysokości Krakowa. T‑Mobile informowało również o wygraniu przetargów na obsługę PGW Wody Polskie oraz Polskiej Grupy Górniczej.

Zobacz: T-Mobile: nowa generacja smartfonów T Phone 5G. W ofercie od 23 maja

Zobacz: T-Mobile w 2023 roku. Więcej klientów, rosnące przychody, koniec 3G i przyspieszenie 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile Polska