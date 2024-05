Tajemniczy numer 80724 w Plusie. Warto go zapisać

Trwa odliczanie do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na tę okazję Plus przygotował Klub Kibica, w którym czekają nowe prezenty dla jego członków. Klub jest dostępny dla wszystkich indywidualnych użytkowników ofert Plusa i Plusha.

100 zł na zakupy w Plusie

Plus, który jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, uruchomił specjalną platformę, na której publikowane są oferty przygotowane z okazji startów Polaków podczas nadchodzących Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W drugiej odsłonie promocji w Klubie Kibica, na zarejestrowanych użytkowników czekają vouchery o wartości 100 złotych do wykorzystania w Plusie na dowolnie wybrane urządzenie. Może się ono przydać podczas kibicowania i oglądania zmagań polskich sportowców.

W portfolio Plusa znajdują się smartfony i routery, a także tablety, telewizory, smartwatche czy hulajnogi elektryczne. Aby otrzymać voucher, należy w dniach 20-21 maja 2024 roku wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści 100 na numer 80724. Voucher będzie ważny 14 dni od momentu jego otrzymania.

Dodatkowe gigabajty

Wszyscy indywidualni użytkownicy ofert Plusa oraz Plusha mogą w każdej chwili dołączyć do Klubu Kibica. W momencie zapisywania się, każdy otrzyma pakiet 25 GB danych. W przypadku ofert na kartę oraz MIX pakiet będzie ważny przez 30 dni, natomiast abonenci mogą go wykorzystać do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Pakiet zaczyna działać po otrzymaniu SMS-a z potwierdzeniem aktywacji.

Aby dołączyć do Klubu Kibica i móc korzystać z dedykowanych promocji, wystarczy wysłać bezpłatny SMS z hasłem KIBICUJE na numer 80724. Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem.

Wspieranie i promowanie sportu zajmują szczególne miejsce w działalności Grupy Polsat Plus już od ponad 30 lat. Należący do niej operator sieci Plus od ponad 25 lat jest dumnym sponsorem Polskiej Siatkówki. Od października 2023 roku Plus jest Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, wspierając olimpijczyków w trakcie przygotowań do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

