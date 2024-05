T-Mobile rozwinął magentowy dywan dla miliona klientów. Są nowe okazje

T-Mobile odtrąbił sukces programu Magenta Moments – korzysta z niego już ponad milion użytkowników. Z tej okazji operator przygotował specjalne oferty za staż i inne niespodzianki.

Program lojalnościowy Magenta Moments ruszył w październiku zeszłego roku, zastępując nim wcześniejsze akcje „Bonusy od serca” oraz „Dobrze, że jesteś”. W Magenta Moments operator rozdaje kody promocyjne, vouchery i zniżki na różne usługi i wydarzenia.

Magenta Moments to magentowy dywan dla naszych klientów, którzy są dla nas prawdziwymi VIPami. Dzięki niemu mają oni dostęp do świata najlepszych ofert i atrakcji od lokalnych partnerów, ale też, korzystając ze współpracy w ramach Grupy Deutsche Telekom, od największych, globalnych marek

– chwali się T-Mobile.

Teraz operator poinformował, że z Magenta Moments korzysta już ponad milion klientów i przytacza kilka statystyk. Klienci T-Mobile spędzili dzięki akcji już 100 tys. godzin na seansach filmowych w Cinema City, zamówili także około 10 tys. metrów tortilli w Bafra Kebab, ważących łącznie imponujące 12 420 kg. Do tego wypili ponad 100 litrów kawy przyrządzonej w Costa Coffee.

T-Mobile obiecuje, że kolejnych bonusów nie zabraknie też w przyszłości i zapowiada wiele ofert, konkursów i wydarzeń specjalnych.

T-Mobile rozdaje Serca za staż

A już teraz operator przygotował specjalną ofertę stażową. Im dłużej klient jest w sieci T-Mobile, tym więcej Serc zyskuje. Osoby, które są w T-Mobile do 4 lat, otrzymają 200 Serc. Klienci, którzy korzystają z usług sieci od 5 do 9 lat, odbiorą 350 Serc. Z kolei ci, którzy z Magentą są już w co najmniej 10-letniej, a maksymalnie 14-letniej relacji, mogą liczyć na dodatek w postaci 500 Serc.

T-Mobile przygotował też specjalny prezent dla użytkowników, którzy w magentowej sieci są już 15 lat lub dłużej – na ich konto trafi 1000 Serc. Zgromadzone Serca mogą służyć do odblokowania i skorzystania z wyznaczonych w programie ofert albo zamiany na inne benefity.

Okolicznościowa oferta jest dostępna w aplikacji „Mój T-Mobile” w Programie Magenta Moments.

Drugą atrakcją, którą T-Mobile przygotował specjalnie dla swoich klientów, jest zabawa ze zdrapką skrywającą niespodziankę. Operator nie zdradza, co to jest. Rozwiązanie zagadki poznają wszyscy, którzy wezmą udział w zabawie w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Z obu propozycji można skorzystać do 31 maja 2024 roku. Szczegółowe opisy znajdziecie w aplikacji „Mój T-Mobile”.

