T-Mobile tnie ceny oraz sypie prezentami. Sprawdź szczegóły

Nowy smartfon może się przydać w wielu różnych sytuacjach, a w T-Mobile wystartowała właśnie promocja na dwa średniopółkowe modele Motoroli i Samsunga. Jeden z nich oferowany jest w niższej cenie, a do drugiego Magentowi dorzucają prezent.

Wiosna sprzyja różnym aktywnościom. Bez względu na to, czy będzie to wypad za miasto, dłuższa podróż czy uroczystość rodzinna, przyda się dobry aparat fotograficzny, mocna bateria oraz szybkie połączenie internetowe, najlepiej w jednym mobilnym urządzeniu. T-Mobile ma takie w swojej ofercie i na dwa z nich przygotował specjalną promocję. Wystarczy wybrać ofertę abonamentową "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana" u magentowego operatora z dostępem do szybkiej sieci 5G i zdecydować się na zakup Samsunga Galaxy A55 5G lub Motoroli Moto G54 5G Power Edition.

Smartfon atrakcyjny pod każdym względem

Samsung Galaxy A55 5G ma 6,6-calowy wyświetlacz FHD+ Super AMOLED 120 Hz, który oferuje świetną jakość obrazu i umożliwia płynne przeglądanie treści. Potrójny aparat tylny z główną jednostką 50 Mpix wyposażoną w optyczną stabilizację obrazu daje możliwość nagrywania filmów i cieszenia się fotografią mobilną wysokiej jakości. Ekran jest chroniony przed uszkodzeniami szkłem Corning Gorilla Glass Victus+. Dodatkowo telefon gwarantuje odporność na wodę i pył na poziomie IP67, co może pomóc w uniknięciu skutków nieszczęśliwych wypadków. Całość jest zasilana mocną baterią 5000 mAh.

marzec 2024 213 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 32 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1480, 2,75 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Decydując się na ten smartfon, otrzymamy w prezencie bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds FE o wartości 489 zł.

Niezawodność i funkcjonalność w kieszeni

Drugim dostępnym w ofercie smartfonem jest Motorola Moto G54 5G Power Edition, zasilana akumulatorem o pojemności 6000 mAh. Urządzenie z 6,5-calowym ekranem FullHD+ z częstotliwością odświeżania do 120 Hz pozwoli użytkownikom na płynne przeglądanie treści. 256 GB miejsca na dane z opcją rozszerzenia o kartę microSD 1 TB umożliwi im natomiast swobodne przechowywanie najpiękniejszych zdjęć i filmów.

wrzesień 2023 195 g, 8.89 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 16 Mpix 6.5" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 405 ppi) MediaTek Dimensity 7020, 2,20 GHz Android v.13.0 6000 mAh, TurboPower, USB-C

Wybierając taryfę "L Nielimitowana" w T-Mobile, można kupić ten smartfon o 300 zł taniej, po obniżce z 1199 zł do 899 zł. W taryfie "M Nielimitowana" zniżka wynosi 200 zł.

Abonament w duecie

Oferty "M Nielimitowana" i "L Nielimitowana" to:

SMS-y MMS-y i połączenia bez ograniczeń,

nielimitowany internet 5G, który w przypadku abonamentu w wersji M umożliwia korzystanie z sieci z prędkością do 30 Mb/s,

miesięczny, bezpłatny dostęp do "Rozrywki bez Ograniczeń", pozwalającej na wybór dowolnej platformy subskrypcyjnej i jej zmianę na inną co 30 dni.

Do dyspozycji w ramach "Rozrywki bez ograniczeń" są między innymi Legimi, Eleven Sports i HBO Max. Dla swoich klientów T-Mobile stworzył też program "Magenta Moments" ze specjalnymi prezentami i rabatami. Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile