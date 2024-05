Plus kusi iPhone'ami. Ich ceny są teraz jeszcze lepsze

Plus postanowił uatrakcyjnić ceny oferowanych przez siebie iPhone'ów. Zakup tych urządzeń może być korzystniejszy w ramach takich programów, jak Plus Wymiana, Plus Odkup czy Wakacje od rat.

Odkąd w ofercie Plusa znalazły się iPhone'y, zielony operator kusi klientów do ich zakupu u siebie specjalnymi promocjami, dzięki którym zakup smartfonów Apple'a można dostosować do indywidualnych potrzeb. Dla fanów nowinek w świecie technologii powinien się sprawdzić program Plus Wymiana, w którym można mieć nowy model iPhone'a co dwa lata. Plus Odkup to z kolei odpowiedź na potrzeby tych, którzy chcą w ekologiczny sposób pozbyć się swojego poprzedniego urządzenia, a przy okazji zyskać zniżkę na spłatę rat za nowy sprzęt lub opłat za abonament. Wakacje od rat to oferta idealna dla osób, które już potrzebują nowego telefonu, ale mają aktualnie na przykład okres wzmożonych wydatków.

Plus Wymiana – nowszy iPhone co dwa lata

Plus Wymiana to program ratalny, w ramach którego można kupić iPhone'a w niskich ratach i co 2 lata wymieniać go na nowszy model. W celu skorzystania z oferty, należy wybrać dowolny abonament oraz jeden z modeli smartfonów firmy Apple, takich jak na przykład iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro czy iPhone 15 Pro Max, w umowie ratalnej na 36 miesięcy. Już po spłaceniu 24 rat, klient Plusa może wybrać jedną dwóch z opcji:

nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone bez zbędnych formalności i wybrać nowy iPhone z nową umową (zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania),

spłacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.

W przypadku iPhone’a 14 128 GB, w wariancie spłaty 24 rat, a następnie zwróceniu go i wybraniu nowego modelu, łączny koszt sprzętu wynosi 2699 złotych – 499 złotych na start i 24 raty po 91,66 zł miesięcznie.

Plus Odkup – pozbądź się starego telefonu

Przy zakupie nowego iPhone'a można również skorzystać z programu Plus Odkup. Wystarczy podczas jednej wizyty w salonie odsprzedać używany smartfon i zyskać środki na częściowe pokrycie kosztów nowego smartfonu lub należności za abonament.

Na przykład, wybierając iPhone 14 128 GB i odsprzedając na przykład iPhone 13 128 GB w bardzo dobrym stanie, można zyskać 1024 złotych z odsprzedaży. iPhone 14 128 GB można mieć wtedy już od 2475 złotych (kwota wynika z odliczenia kwoty z odsprzedaży iPhone'a 13 128 GB od standardowej ceny iPhone’a 14).

Wakacje od rat – kup teraz, zapłać później

Dla osób, które chcą mieć nowy smartfon już teraz, ale nie mogą teraz sobie pozwolić na dodatkowe wydatki, jest program Wakacje od rat. To zakup telefonu na warunkach dopasowanych do indywidualnych potrzeb, z płatnością pierwszej raty dopiero po 6 miesiącach, niezależnie od wybranego wariantu ratalnego. Warunkiem skorzystania z promocji:

przez nowego klienta jest zakup smartfonu z umową abonamentową wraz z usługą Serwis Urządzenia Premium 24 ,

, w przypadku obecnych klientów jest regularne spłacanie abonamentu od minimum 6 miesięcy oraz zakup sprzętu wraz z usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Decydując się na zakup iPhone'a 14 128 GB w ramach oferty Wakacje od rat, opłata początkowa za sprzęt wyniesie 499 złotych, a po pół roku opłata miesięczna wynosić będzie 91,66 zł przez 36 miesięcy – łącznie da to kwotę 3799 złotych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.plus.pl.

