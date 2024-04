Plus Odkup to nowy smartfon nawet o 1500 zł taniej

Plus ma ofertę dla osób, które zdecyduję się odsprzedać swój stary telefon w ramach programu Plus Odkup. Teraz można dzięki temu można kupić nowy smartfon nawet o 1500 zł taniej, jeśli wybierzemy Samsunga Galaxy S24 Ultra z 512 GB pamięci.

Plus Odkup to ekologiczne i praktyczne rozwiązanie zielonego operatora, dzięki któremu stare urządzenia mogą otrzymać swoje drugie życie. Ich właściciele z kolei szybko i z korzyścią pozbędą się nieużywanego już sprzętu. Tą korzyścią jest zniżka na nowy smartfon, która teraz może wynieść nawet 1500 zł.

Osoby odsprzedające dotychczas używany telefon w ramach Plus Odkup, mogą skorzystać z promocji umożliwiającej zakup nowego urządzenia w niższej cenie. Wśród ofert z dedykowaną zniżką za udział w programie są między innymi tegoroczne flagowce firmy Samsung z serii Galaxy S24:

Samsung Galaxy S24 5G 8/128 GB dostępny jest 1000 zł taniej – 299 złotych na start i w 12 ratach po 233,33 zł/mies. – łącznie 3099 zł ,

, Samsung Galaxy S24 5G 8/256 GB dostępny jest 1000 zł taniej – 349 złotych na start i w 12 ratach po 254,17 zł/mies. – łącznie 3400 zł ,

, Samsung Galaxy S24+ 5G 12/256 GB dostępny jest 1000 zł taniej – 399 złotych na start i w 12 ratach po 316,67 zł/mies. – łącznie 4200 zł ,

, Samsung Galaxy S24+ 5G 12/512 GB dostępny jest 1000 zł taniej – 499 złotych na start i w 12 ratach po 358,33 zł/mies. – łącznie 4799 zł ,

, Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256 GB dostępny jest 1000 zł taniej – 549 złotych na start i w 12 ratach po 420,83 zł/mies. – łącznie 5599 zł ,

, Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/512 GB dostępny jest 1500 zł taniej – 549 złotych na start i w 12 ratach po 429,16 zł/mies. – łącznie 5699 zł.

Jak działa Plus Odkup?

Plus Odkup to program, dzięki któremu podczas wizyty w salonie można odsprzedać swój obecny smartfon i kupić nowy. Kwota z odsprzedaży dotychczasowego urządzenia trafia na konto abonenckie i może zostać przeznaczona na spłatę rat za nowy telefon lub opłaty abonamentowe.

Wybierając Plus Odkup można przyczynić się do ograniczenia problemu elektrośmieci, ponieważ Plus przy współpracy z Digital Care daje telefonom drugie życie – smartfony są odnawiane i wracają na rynek lub są utylizowane w odpowiedzialny sposób. Jest to również praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba zajmować się czasochłonną sprzedażą używanego urządzenia poprzez ogłoszenia na platformach internetowych lub przez znajomych. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem.

Stan techniczny telefonu można szybko i wygodnie ocenić dzięki specjalnej aplikacji, która pozwala na wstępną wycenę używanego smartfonu bez wychodzenia z domu. Aby sprawdzić wartość swojego telefonu, należy pobrać aplikację Plus Odkup ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od aktualnego operatora.

