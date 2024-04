Plus ma nowy zestaw Internetu domowego 5G. To nawet 1 Gb/s przepustowości

Oferta Plusa poszerzyła się o nowy zestaw Internetu domowego. W jego skład wchodzi zewnętrzny modem 5G/LTE oraz router z obsługą bezprzewodowej technologii Wi-Fi 6. Całość ma zagwarantować bezproblemowe surfowanie po globalnej sieci z przepustowością nawet 1 Gb/s.

Szybkie połączenie w każdym miejscu

Plus wprowadził do swojej oferty nowy zestaw Internetu domowego 5G. Składa się on z urządzeń D-Link DWP-1010 (zewnętrzny modem) i D-Link M30 (router z Wi-Fi 6), które powinny się idealnie sprawdzić w miejscach, gdzie najlepszym źródłem Internetu jest połączenie mobilne w technologii 5G lub LTE. Mowa o domach jednorodzinnych, kamperach czy na przykład łodziach.

Router D-Link DWP-1010 został zaprojektowany z myślą o dostarczeniu możliwie najlepszych prędkości transferu. Wyposażony w wydajną antenę, procesor Qualcomm Snapdragon X62 oraz obudowę o stopniu ochrony IP67, powinien pozwolić na korzystanie z niezawodnych połączeń w każdych warunkach atmosferycznych. A to wszystko z maksymalną przepustowością do 1 Gb/s. Urządzenie powinno więc w pełni wykorzystać potencjał plusowego 5G, którym zielony operator chwali się na każdym kroku.

Urządzenia domowe mogą łączyć się z siecią poprzez router D-Link M30 w standardzie Wi-Fi 6 AX3000. Urządzenie zostało wyposażone w port WAN 1 Gb/s oraz cztery porty LAN 1 Gb/s. Dzięki zastosowaniu szyfrowania WPA3, sieci Wi-Fi dla gości, kontroli rodzicielskiej i serwera VPN, zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich sprzętów w sieci domowej. Technologia EasyMesh pozwala z kolei na rozszerzenie sieci Wi-Fi o dodatkowe urządzenia D-Link M30. Ma to zagwarantować optymalne pokrycie sygnałem Wi-Fi dużych obszarów.

Zarządzanie zestawem D-Link DWP-1010 + M30 odbywa się przez aplikację D-Link Falcon. Umożliwia ona monitorowanie i konfigurację sieci z dowolnego miejsca na świecie.

D-Link DWP-1010 + M30 w Plusie

Plus stosuje zasadę "im wyższy abonament, tym większa obniżka". Dla umów na 48 rat w abonamentach z przedziału od 49 zł do 69 zł, rata za router 5G wynosi 20 zł miesięcznie, natomiast w abonamentach od 79 zł do 129 zł rata wynosi 10 zł miesięcznie. Klienci mogą również wybrać z pozostałych dostępnych opcji ratalnych – 36, 24 i 12 rat, wszystkie z promocyjną ceną routera.

W przypadku D-Link DWP-1010 + M30, całkowita cena zestawu, w abonamentach od 59 zł i 69 zł i z opłatą początkową 50 zł oraz ratą, wynosi 1010 zł. W abonamentach od 79 zł i z opłatą początkową 49 zł oraz ratą, całkowity koszt routera wynosi 529 zł. Szczegóły w tabeli poniżej.

Rodzaj opłaty 39 zł 49 zł 59 zł 69 zł 79 zł 99 zł 129 zł Opłata początkowa 1 zł 100 zł 50 zł 50 zł 49 zł 49 zł 49 zł Rata (48 rat) 37,46 zł 20 zł 20 zł 20 zł 10 zł 10 zł 10 zł Całkowita cena za sprzęt 1 799 zł 1 060 zł 1 010 zł 1 010 zł 529 zł 529 zł 529 zł



Źródło zdjęć: Lech Okń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus