W T-Mobile również Internet domowy jest najszybszy

T-Mobile Polska to zwycięzca marcowego rankingu szybkości Internetu w Polsce, przygotowanego przez serwis Speedtest.pl. Magentowi jedynie w przypadku łączy FTTH musieli uznać wyższość operatora sieci Orange.

Marcowy ranking serwisu SpeedTest.pl powstał na podstawie 3,8 mln testów, w tym 1 mln pomiarów wykonano w aplikacjach mobilnych. Z opublikowanych wykresów wynika, że Internet w Polsce jest coraz szybszy, jednak nie każdy operator przyspiesza w takim samym tempie, a niektórym zdarza się od czasu do czasu zwolnić.

Internet domowy

Zgodnie z wynikami marcowego rankingu serwisu Speedtest.pl, z najszybszego Internetu domowego korzystali klienci T-Mobile (256,9 Mb/s). Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Vectry (248,5 Mb/s) oraz sieci Inea (238,2 Mb/s). Ostatni operator może się ponownie pochwalić najszybszym wysyłaniem danych (237,7 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile Stacjonarny 256,9 113,0 12 66 tys. 2. Vectra 248,5 50,2 15 160 tys. 3. Inea 238,2 215,4 10 81 tys. 4. Play Stacjonarny 237,3 47,2 16 252 tys. 5. Orange 217,7 69,8 15 392 tys. 6. Toya 210,7 38,9 10 33 tys 7. Netia 189,1 86,6 16 142 tys. 8. Multimedia 183,5 41,1 19 56 tys. 9. T-Mobile 51,7 18,5 31 238 tys. 10. Play Mobile 41,4 19,7 31 171 tys. 11. Plus 35,5 13,3 38 140 tys. 12. Orange Mobile 32,9 12,7 32 128 tys. Dostawcy razem 154,4 59,1 19





Internet światłowodowy FTTH

W przypadku Internetu światłowodowego FTTH, zdecydowanym liderem rankingu pozostał Orange (291,9 Mb/s). Wysyłanie danych było oczywiście najszybsze w sieci Inea (251,9 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 291,9 89,4 9 258 tys. 2. Inea 266,6 251,9 9 60 tys. 3. T-Mobile Stacjonarny 256,9 113,0 12 66 tys. 4. Netia 246,4 112,3 12 74 tys. 5. Play Światłowód 246,4 95,8 13 58 tys. 6. Toya 211,5 40,1 6 12 tys. Dostawcy razem 264,1 111,3 10





Internet mobilny

Szybkość Internetu mobilnego to kolejna kategoria, w której w marcu T-Mobile nie dał szans konkurencji, osiągając średni wynik na poziomie 98,3 Mb/s. Na końcu zestawienia znalazł się Plus (57,1 Mb/s), który jako jedyny ociąga się z wprowadzeniem usług 5G na nowych częstotliwościach z zakresu 3,4-3,5 GHz. Zieloni jednak uparcie twierdzą, że ich 5G Ultra póki co wystarczy, oferując przepustowość do 1 Gb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 98,3 17,2 26 85 tys. 2. Orange Mobile 65,6 14,5 29 78 tys. 3. Play Mobile 60,1 15,8 29 104 tys. 4. Plus 57,1 12,8 35 62 tys. Dostawcy razem 70,5 15,3 29





Internet 5G

Jeśli chodzi o Internet 5G, to w tym rankingu również wygrał T-Mobile (238,0 Mb/s). Na końcu stawki znalazł się Plus (138,2 Mb/s), który najwyraźniej przespał wprowadzenie usług 5G na nowych częstotliwościach przez inne telekomy, pozostając przy swoim 5G Ultra, które korzysta z agregacji trzech pasm – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 238,0 30,5 23 18 tys. 2. Orange Mobile 217,8 32,3 25 9 tys. 3. Play Mobile 165,4 31,3 25 11 tys. 4. Plus 132,8 22,5 26 10 tys. Dostawcy razem 194,9 29,3 24





Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie speedtest.pl w zakładce ranking.

