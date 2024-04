Najszybszy Internet mobilny w Polsce? Wiemy, jak było w marcu

Poznaliśmy marcowy ranking serwisu RFBenchmark, dotyczący szybkości Internetu mobilnego, w tym Internetu 5G. Na szczycie podium zrobiło się magentowo.

RFBenchmark przygotował swój najnowszy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce na podstawie 553890 pomiarów, z czego:

100245 testów dotyczyło technologii 5G (18,10%),

442798 testów wykonano w technologii LTE (4G, 79,94%).

Najwięcej testów po raz kolejny wykonali klienci Orange Polska (32,8%), a najmniej klienci T-Mobile Polska (17,2%).

RFBenchmark marzec 2024: liczba testów z podziałem na sieci komórkowe

Internet mobilny 5G

Uruchomienie usług 5G na nowych częstotliwościach z pasma C spowodowało całkowitą reorganizację tabeli rankingowej, dotyczącej szybkości Internetu mobilnego w tej kategorii. Plus, który z pasma C jeszcze nie korzysta, musi się przyzwyczaić do tego, że w innych sieciach jest szybciej. A najszybciej w marcu było w T-Mobile – średnio 247,8 Mb/s dla pobierania danych. Ostatnie miejsce należy do Play – 114,9 Mb/s. Fioletowy operator wygrał w kategorii PING, z wynikiem 25,9 ms. Wysyłanie danych z kolei było najszybsze w Orange – 51,3 Mb/s.

5G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 247,8 Mb/s 50,3 Mb/s 26,8 ms 22818 Orange 217,0 Mb/s 51,3 Mb/s 27,5 ms 25388 Plus 140,2 Mb/s 30,9 Mb/s 27,4 ms 26168 Play 114,9 Mb/s 46,6 Mb/s 25,9 ms 25871



Internet mobilny LTE

T-Mobile zdecydowanie wygrał również w kategorii LTE pod względem szybkości pobierania danych, osiągając średnio 43,8 Mb/s. Z kolei wysyłanie danych oraz PING były najlepsze w Play, osiągając odpowiednio 23,0 Mb/s i 30,4 ms.

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 43,8 Mb/s 20,4 Mb/s 34,5 ms 72228 Play 39,0 Mb/s 23,0 Mb/s 30,4 ms 151019 Orange 36,8 Mb/s 19,5 Mb/s 31,1 ms 152262 Plus 34,6 Mb/s 18,2 Mb/s 38,2 ms 67289



Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: RFBenchmark