T-Mobile rozdaje prezenty. Przydadzą się na majówkę i nie tylko

Zbliża się majówka, którą spędzamy w bardzo różnorodny sposób. Dlatego T-Mobile przygotował różne prezenty, które na klientów magentowego operatora czekają w aplikacji Mój T-Mobile. Wszystko w ramach akcji Magenta Moments.

Ladies Night w Cinema City

T-Mobile Polska zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu Ladies Night. Magentowy operator ma tym razem do rozdania 15 podwójnych zaproszeń na wieczór filmowy w Cinema City w Centrum Handlowym Wroclavia. Tak 18 kwietnia tego roku odbędzie się przedpremierowy pokaz francuskiego melodramatu "Bulion i inne namiętności" z Juliette Binoche, nagrodzonego Złotą Palmą na festiwalu filmowym w Cannes.

Aby zdobyć zaproszenie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Kogo i dlaczego zabrałabyś na Ladies Night w Cinema City?

Odpowiedzi należy udzielić do 10 kwietnia w aplikacji Mój T-Mobile. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone, a zwycięzcy będą mogli doświadczyć z kimś bliskim wyjątkowych wizualnych wrażeń. Podczas wydarzenia przewidziane są także inne atrakcje.

Wspólne spędzanie czasu

Wiosenne słońce coraz mocniej się przebija, więc może to być idealny moment na weekendowy wyjazd, połączony z namiastką luksusu. T-Mobile przygotował specjalną ofertę dla tych, którzy są z Magentowymi od lat. W zależności od stażu, uczestnicy programu Magenta Moments mogą skorzystać z oferty limitowanej na vouchery kwotowe i dokonać rezerwacji online na Travel Credits powered by Expedia nawet 500 zł taniej.

Dla tych, którzy korzystają z magentowej sieci od 5 do 9 lat, T-Mobile przygotował voucher o wartości 110 zł. Osoby, które korzystają z tej sieci od 10 do 20 lat, mogą zyskać voucher o wartości 200 zł. Z kolei na klientów T-Mobile, którzy z magentowej sieci korzystają od ponad 20 lat, czeka zniżka w wysokości 500 zł.

Do dyspozycji swoich klientów T-Mobile Polska oddaje cały świat z ponad 700 000 hotelami do wyboru. Oferta ważna jest w dniach od 11 do 30 kwietnia 2024 roku.

Moment Majówka

To nie wszystkie prezenty w aplikacji Mój T-Mobile. Z okazji zbliżającej się majówki, magentowy operator przygotował także szereg rabatów, które powinny umilić klientom T-Mobile Polska właśnie ten czas i pozwolić przeżyć wyjątkowe chwile.

Od 3 do 29 kwietnia 2024 roku użytkownicy magentowej sieci mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert partnerów T-Mobile. O komfortowy wypoczynek można zadbać korzystając z rabatu na noclegi w Hotelu Solar Palace SPA&Wellness. Osoby planujące wypełnić wiosenne dni porządkowaniem otaczającej ich roślinności, mogą z kolei skorzystać ze zniżki na rośliny do domu i ogrodu w Tomaszewskim. Jest też coś dla tych, którzy planują wyjazd i chcą zadbać o swoich pupili w czasie nieobecności. To rabaty na wszystkie usługi w Petsy, w tym spacer z psem, nocleg dla psa lub kota w domu petsittera oraz wizytę domową.

Więcej ofert można znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: T-Mobile