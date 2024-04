T-Mobile rozdaje pieniądze. Zobacz, jak je zgarnąć

Magentowy operator przygotował wiosenną promocję doładowań. Mogą z niej skorzystać użytkownicy ofert T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę. Zasady są bardzo proste.

T-Mobile Polska daje klientom swoich ofert na kartę dodatkowy powód, by zasilić konto doładowaniem. Skorzystać z tego mogą zarówno klienci T-Mobile na kartę, jak i Heyah na kartę. W obu przypadkach, za doładowanie konta kwotą 50 zł, można otrzymać dodatkowe 20 zł.

Jak zgarnąć 20 zł ekstra?

Aby otrzymać bonusowe 20 zł, wystarczy:

doładować konto kwotą 50 zł lub wyższą na stronie www.doladowania.t-mobile.pl w przypadku T-Mobile na kartę,

na stronie www.doladowania.t-mobile.pl w przypadku T-Mobile na kartę, doładować konto kwotą 50 zł lub wyższą na stronie www.doladuj.heyah.pl w przypadku numeru w Heyah na kartę.

Po wpłynięciu zasilenia, użytkownik otrzyma dodatkowe doładowanie w wysokości 20 zł do wykorzystania. Akcja potrwa od 8 kwietnia do 31 maja 2024 roku lub do wyczerpania zapasów bonusowych doładowań. Jest ich 2500 w T-Mobile na kartę oraz 500 w Heyah na kartę.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

