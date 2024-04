Grupa Polsat Plus podsumowała 2023 rok. Były wzrosty, ale i spadki

Grupa Polsat Plus pochwaliła się wynikami finansowymi i operacyjnymi, osiągniętymi w 4Q2023 oraz całym 2023 roku. Przez rok wzrosły przychody, ale zmalały zyski. Zwiększył się zasięg oferowanych usług w technologiach 5G i 5G Ultra, a także Internetu światłowodowego. Telewizja Polsat z kolei nabyła nowe kanały.

W 2023 roku Grupa Polsat Plus rozwijała się w każdym segmencie działalności. Rozbudowała zasięg 5G Plusa do 23 mln osób, wprowadziła 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s, w którego zasięgu jest 6 mln mieszkańców Polski, a światłowód przyspieszył do 2 Gb/s i obejmuje zasięgiem 13 mln osób. Telewizja Polsat nabyła nowe kanały, których w sumie ma już ponad 40, oraz prawa sportowe. W serwisie Polsat Box Go pojawił się nowy pakiet Start. Farmy wiatrowe w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim rozpoczęły produkcję energii. W sumie Grupa Polsat Plus ma już 215 MW zainstalowanej mocy, docelowo będzie to 750 MW w 2026 roku. W Warszawie i Rybniku zostały uruchomione pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankowania wodoru.

W 2023 roku konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię. W zasięgu sieci 5G Plusa są już 23 mln mieszkańców Polski, a 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s – 6 mln. Światłowód to 13 mln osób w zasięgu. Inwestujemy w ofertę programową, w tym najlepszy sport i nowe seriale. Zgodnie z zapowiedziami dynamicznie rozwijamy projekty z nowego segmentu zielonej energii.

– powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus

Segment usług B2C i B2B

Na koniec 2023 roku Grupa Polsat Plus dostarczała ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a 2,5 mln klientów korzystało z ofert mulitplay, osiągając wymierne korzyści finansowe z łączenia usług Polsatu Box i Plusa. Średni przychód od klienta kontraktowego wyniósł w czwartym kwartale 2024 roku 73,6 zł, o 2,6% więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) utrzymał się na poziomie 7,6% w skali roku.

Stabilna baza 2,5 mln abonentów, czyli 42% wszystkich naszych klientów, korzysta z ofert multiplay, dzięki czemu skutecznie budujemy wartość i lojalność naszych klientów. Pomimo trudnych warunków rynkowych wzrósł średni przychód od klientów kontraktowych, zarówno detalicznych, jak i biznesowych. Jest to zasługą konsekwentnej realizacji strategii multiplay, popularyzacji 5G oraz ofert łączonych z serwisem Disney+. Na niezmiennie niskim poziomie 7,6% utrzymuje się wskaźnik odejść klientów.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

W segmencie usług dla klientów indywidualnych (B2C) Grupa Polsat Plus miała na koniec ostatniego kwartału minionego roku 13,083 mln usług kontraktowych (RGU), o 1,5% mniej niż 31 grudnia 2022 roku. Z tej liczby 6,246 mln to usługi telefonii komórkowej (+0,1% rok do roku), 1,994 mln to Internet (-0,2%), a 4,843 mln to płatna telewizja (-4,1%).

Grupa na koniec opisywanego okresu miała 2,646 mln usług przedpłaconych, o 1,7% mniej niż przed rokiem. W tej liczbie 2,522 mln to usługi telefonii komórkowej (-2,2% rok do roku), 25 tys. to mobilny Internet (-16,1%), a 98 tys. to płatna telewizja (+19,5%).

Grupa Polsat Plus miała 68,8 tys. klientów biznesowych, o 0,4% mniej niż rok wcześniej. Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie zaawansowanych usług ICT, w tym rozwiązań chmurowych, data center i cyberbezpieczeństwa, średni przychód od tych klientów wzrósł w 4Q2023 o 2,5%, w stosunku do 4Q2022, do niemal 1,5 tys. zł miesięcznie.

Segment mediowy: telewizja i online

Łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat w 2023 roku wyniosła 22% – 7,6% kanału głównego Polsat i 14,4% kanałów tematycznych. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły w całym roku o 3,4% do 1,33 mld zł, a udział w rynku reklamy TV – do 28,6%. Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało co miesiąc średnio ok. 21 mln użytkowników, którzy generowali 2 mld odsłon stron.

Wzmocniliśmy pozycję w segmencie mediowym, nabywając serwis naEkranie.pl oraz 3 kanały TV 4fun. Łączna oglądalność naszych kanałów TV w 2023 r. wyniosła 22%, a nasze przychody reklamowe wzrosły o 3,4% rok do roku, do poziomu ponad 1,3 mld zł, dzięki czemu mamy silną pozycję na rynku reklamy TV. W obszarze online naszym priorytetem niezmiennie jest dostarczanie wartościowych treści. Co miesiąc z naszych serwisów korzysta średnio ok. 21 mln użytkowników, dzięki czemu jesteśmy wiodącym wydawcą internetowym w Polsce. W ciągu trzech lat, realizując zapowiadane synergie, podwoiliśmy EBITDA Grupy Interia.pl. W styczniu tego roku Grupa Polsat-Interia dzięki 21,11 mln użytkowników po raz pierwszy w historii została numerem 1 wśród wydawców internetowych.

– powiedział Piotr Żak, p.o. Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus

Segment zielonej energii

Grupa Polsat Plus dynamicznie realizuje inicjatywy związane z produkcją czystej energii i budową pełnego łańcucha gospodarki wodorowej. Łącznie Grupa ma już 215 MW zainstalowanych mocy wytwórczych, do 2026 roku będzie to 750 MW. Produkcję energii rozpoczęły farmy wiatrowe w Miłosławiu (9,6 MW) i Kazimierzu Biskupim (17,5 MW). Zakończyła się rozbudowa farmy słonecznej w Brudzewie, która ma teraz moc 82,4 MWp. W budowie są 4 kolejne farmy wiatrowe: Człuchów (72,6 MW), Przyrów (50,4 MW), Drzeżewo (138,6 MW), Dobra (7,8 MW) oraz trwają prace nad projektem farmy fotowoltaicznej w Przykonie o docelowej mocy 260 MWp.

W całym 2023 roku zielone źródła energii Grupy Polsat Plus wyprodukowały 665 GWh energii, a blisko 100% zużywanej przez spółki z Grupy energii pochodziło z OZE. Szacowane uniknięte emisje gazów cieplarnianych uzyskane przez Grupę dzięki rozwojowi własnych OZE wyniosły 316 tys. ton.

Dynamicznie realizujemy Strategię 2023+ w segmencie zielonej energii. W niespełna dwa lata uruchomiliśmy farmy wiatrowe w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim, a farma w Człuchowie jest już w fazie rozruchu technicznego i w lutym br. produkowała energię. Na farmie Przyrów przed terminem zakończyliśmy instalację turbin. Rozbudowaliśmy farmę słoneczną w Brudzewie. Mamy już zainstalowaną łączną moc 215 MW, a w całym roku nasze OZE wyprodukowały 665 GWh zielonej energii.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

W Warszawie i Rybniku zostały uruchomione pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankowania wodoru dla aut osobowych i autobusów. Kolejne powstają w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. Sieć tankowania wodoru powstaje pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter „Nie Emituję Spalin, Oczyszczam”.

W Świdniku zakończyła się budowa fabryki autobusów wodorowych Grupy Polsat Plus i ZE PAK. 20 NesoBusów zostało już dostarczonych do Rybnika, a w realizacji są zamówienia dla Gdańska (10 NesoBusów) oraz Chełma (26 NesoBusów).

Szybko budujemy łańcuch wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze. W Warszawie i Rybniku uruchomiliśmy pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankownia wodoru, a kolejne 4 są w trakcie budowy. W Świdniku uruchomiliśmy fabrykę autobusów wodorowych. 20 NesoBusów dostarczyliśmy już do Rybnika, a kolejne trafią do Gdańska – 10 sztuk w tym roku – i Chełma – 26 pojazdów w 2025 roku.

– dodał Maciej Stec

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Grupa Polsat Plus poinformowała, że odnotowała dobre wyniki finansowe na trudnym pod względem makroekonomicznym rynku. Przychody Grupy, między innymi w wyniku konsolidacji Grupy PAK-PCE, wzrosły o 5,5% rok do roku do 13,6 mld zł, skorygowany zysk EBITDA przekroczył 3,01 mld zł (-10,2% rok do roku) a zysk netto – 312 mln zł (-65,4%).

2023 rok był dla nas pełny wyzwań także w obszarze finansowym. Z sukcesem zakończyliśmy refinansowanie zadłużenia, zawierając umowy kredytowe na 7,3 mld zł, 0,5 mld euro kredytu terminowego oraz 1 mld zł kredytu rewolwingowego. Wyemitowaliśmy obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju o wartości ok. 3,9 mld zł, a środki z emisji w przeważającej części przeznaczamy na realizację Strategii 2023+. Ponadto skutecznie pozyskujemy finansowanie projektowe i dzięki kredytom inwestycyjnym o wartości ponad 1,1 mld zł sfinansujemy 145 MW mocy odnawialnych źródeł energii.

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus