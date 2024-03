Play podsumował 2023 rok. Rekordowe przychody, więcej klientów i integracja z UPC

Play chwali się wynikami osiągniętymi w historycznym dla operatora 2023 roku. Przychody grupy wzrosły o 10% ro do roku, wzrosła również liczba klientów mobilnych oraz liczba użytkowników usług Internetu i telewizji. Nastąpiła też pełna integracja Fioletowych z UPC.

Wyniki finansowe i biznesowe

Grupa Play zakończyła 2023 rok z przychodami w wysokości 9,8 mld zł. To o 10% więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty prawie połowa to przychody z usług mobilnych, które osiągnęły wartość 4,6 mld zł, o 6% więcej niż w 2022 roku. Jeszcze lepiej poszło usługom dla domu, które wygenerowały w minionym roku przychody aż o 40% wyższe niż rok wcześniej, wzrastając do ponad 1,9 mld zł. Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDAaL) w całym roku wyniósł 3,7 mld zł i pozostał na stabilnym poziomie pomimo czynników takich jak zawarcie umowy o świadczenie usług z Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO) oraz koszty energii.

Na koniec 2023 roku Play miał 13,1 mln aktywnych klientów mobilnych. To o 336 tys. więcej (2,6%) niż rok wcześniej. Fioletowy operator miał również ponad 2 mln abonentów usług dla domu (+6,3% rok do roku), czyli Internetu i telewizji. Średni przychód na użytkownika usług mobilnych (ARPU) wzrósł przez rok o 1,9% do 29,8 zł.

Wyniki operacyjne i infrastrukturalne

W sierpniu 2023 roku zakończył się trwający 15 miesięcy proces integracji Play z UPC. Inne działania, na które operator zwraca uwagę, to:

Uruchomienie wspólnie z InfraVia największej w Polsce stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu – Polski Światłowód Otwarty. Firma inwestuje w rozwój szybkiego Internetu w technologii XGS-PON w prędkości do 5 Gb/s. Celem jest rozbudowa sieci PŚO do 7 mln gospodarstw domowych do 2030 roku.

Uruchomienie łącznie 1050 nowych stacji bazowych. Przekroczenie progu 11 tys. stacji z bilansem 11621 nadajników na koniec 2023 roku.

Pozyskanie w aukcji częstotliwości bloku 100 MHz w paśmie C (3500-3600 MHz), co pozwoliło na rozszerzenie w styczniu 2024 roku zasięgu i możliwości sieci 5G, w tym oferowanie Internetu 5G szybkiego jak światłowód.

Konsekwentny rozwój usług telewizyjnych i szerokopasmowego Internetu poprzez strategiczne akwizycje lokalnych dostawców usług internetowych.

Kontrybucja do budżetu państwa jako największy płatnik podatku CIT w branży ICT (za rok podatkowy 2022).

Powołanie Fundacji Wolność Wyboru, której celem jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej i nowoczesnych kompetencji poprzez partnerstwo z 42 Warsaw – bezpłatną akademią kodowania.

Podpisanie w grudniu 2023 roku długoterminowej umowy na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna), co stanowi kolejny znaczący krok w działaniach firmy z zakresu zrównoważonego biznesu.

Rok 2023 był dla Play czasem transformacji strukturalnej i odważnych decyzji biznesowych – zaowocowało to solidnymi wynikami i znaczącymi dokonaniami, z których jesteśmy niezwykle dumni. Dzięki połączeniu z UPC i ogromnym inwestycjom w infrastrukturę, w tym stworzeniu otwartego modelu dostępu do naszej sieci stacjonarnej, umocniliśmy naszą pozycję rynkową. W konsekwencji, patrzymy z optymizmem w przyszłość, ponieważ przed nami dalszy wzrost i rozwój biznesu. Nasz model biznesowy nadal opiera się na efektywności kosztowej, elastyczności i innowacyjności. Dzięki temu możemy oferować usługi z konkurencyjnym stosunkiem jakości do ceny, które klienci chętnie wybierają – nie tylko w zakresie usług mobilnych, ale także rozwiązań dla domu i biznesu. Nasza misja: gwarantować klientom wolność wyboru, na jaką zasługują w zakresie usług cyfrowych, niezbędnych w życiu prywatnym i zawodowym – nie zmienia się.

– powiedział Jean Marc Harion, CEO Play

Na koniec infografika podsumowująca 2023 rok w Play.

