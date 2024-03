Play z nową ofertą na 5G. Tani abonament i smartfony od 1 zł na start

Play ma nową ofertę dla przenoszących numer: abonament 5G ze smartfonem 5G w przystępnej cenie. Do wyboru są urządzenia Samsung, Motorola i Xiaomi.

Klientom, którzy chcą przenieść numer do Play, operator proponuje abonament z dostępem do sieci 5G z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS i MMS oraz dość skromną paczką 15 GB internetu w telefonie. Abonament kosztuje 35 zł na miesiąc w umowie na 24 miesiące. Operator zachwala, że jest to najtańsza propozycja na rynku z dostępem do 5G.

Koszt abonamentu wraz z telefonem w nowej ofercie to 60 zł miesięcznie po rabatach za zgody marketingowe, e-fakturę oraz terminowe płatności. Do sumy wydatków trzeba jednak doliczyć jeszcze 30 zł jednorazowej opłaty za aktywację.

Do abonamentu fioletowa sieć proponuje jeden z trzech smartfonów obsługujących sieć piątej generacji. Wszystkie dostępne są w cenie 1 zł na start, do tego trzeba doliczyć opłaty ratalne 0% – na przykład 24x 24,96 zł albo 36x 16,64 zł, co daje łączną cenę za urządzenie 600 zł. Można też wybrać raty o dowolnej wielkości do 36. Do wyboru są trzy modele w tej samej cenie:

Play pod koniec stycznia 2024 r. jako trzeci operator uruchomił 5G w nowym paśmie C dającym teoretyczny dostęp do internetu z prędkością 1 Gb/s. Fioletowi nie pochwalili się jeszcze najnowszymi postępami w tworzeniu zasięgu, ale zapewniają, że wraz z włączaniem kolejnych nadajników obsługujących tę technologię, pojemność i prędkość tej sieci znacząco się zwiększa. Według deklaracji Play jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku prawie 25% populacji Polski ma się znaleźć w zasięgu usług 5G z wykorzystaniem pasma C.

