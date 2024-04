Plus ma prezent dla miłośników siatkówki. Można trochę zaoszczędzić

Plus przygotował wiosenny prezent dla swoich klientów, którzy jednocześnie są kibicami Polskiej Siatkówki. Czeka na nich zniżka na bilety na mecze z udziałem siatkarskich reprezentacji naszego kraju.

Już w maju tego roku seniorskie siatkarskie kadry Polski rozpoczną sezon reprezentacyjny 2024. Zbliżający się cykl spotkań ma być przygotowaniem do tego najważniejszego, rozpoczynającego się 26 lipca 2024 roku – Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Jak zdobyć zniżkę na bilety?

Aby poczuć pełną sportowych emocji atmosferę podczas rozgrywek siatkarskich reprezentacji Polski z 15% zniżką, wystarczy być klientem Plusa oraz wysłać SMS-a na bezpłatny nr 80150. Hasła oraz harmonogram bieżących spotkań można znaleźć na stronie www.plus.pl/siatkowka.

W najbliższym czasie będzie można kupić bilety na na następujące rozgrywki:

9-10 maja 2024, mecz towarzyski kobiet Polska – Holandia w Bielsku-Białej, hasło BIEL ,

, 15 maja, mecz towarzyski mężczyzn Polska – Niemcy w Katowicach, hasło KATO ,

, 16 maja, mecz towarzyski mężczyzn Polska – Ukraina w Sosnowcu, hasło SOSNO.

Bilety dostępne są na stronie www.ebilet.pl. Ze zniżką 15% można kupić maksymalnie 6 biletów przy jednej transakcji.

Grupa Polsat Plus szczyci się tym, że od ponad 30 lat wspiera finansowo i promocyjnie polski sport, a należąca do niej sieć Plus od 26 lat jest sponsorem Polskiej Siatkówki. W ostatnich miesiącach Grupa została także Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, dzięki czemu będzie wspierać polskich sportowców między innymi podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Ververidis Vasilis / Shutterstock.com, Plus

Źródło tekstu: Plus