Plus daje trzy abonamenty w cenie jednego. Mistrzowska Oferta dla rodziny

Dwa abonamenty w cenie jednego to dla Plusa za mało. Zielony operator przygotował więc nową wiosenną Mistrzowską Ofertę dla rodziny, w ramach której otrzymamy aż trzy abonamenty w cenie jednego.

Wiosna to dobra okazja na nowe promocje. Jedną z nich właśnie odpalił operator sieci Plus, który wychodzi naprzeciw osobom cierpiącym na zwiększoną ilość wiosennych wydatków. Dotychczasowa rodzinna oferta, która obejmuje dwa abonamenty w cenie jednego, została rozszerzona o dodatkowy wariant. Od teraz klienci Plusa mogą połączyć ze sobą również trzy numery.

Nowa, rozszerzona Mistrzowska Oferta Plusa, może być świetną okazją, aby zapewnić członkom rodziny nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz atrakcyjne pakiety gigabajtów, jednocześnie oszczędzając na rachunkach. Dodatkowy, trzeci numer powinien się sprawdzić także jako prezent dla dziecka, na przykład z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka lub zakończenia roku szkolnego. Dzięki temu utrzymamy z nim stały kontakt podczas wakacji.

Mistrzowska Oferta 3 w 1

W cenie 99 zł miesięcznie przez 2 lata (z rabatami) klienci mają trzy abonamenty. Do wspólnego wykorzystania otrzymują też pakiet 750 GB wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i osoby przechodzące do Plusa z innej sieci, a także dotychczasowi użytkownicy oferty Plusa na kartę czy MIX.

Mistrzowska Oferta 2 w 1

W ramach dostępnej już wcześniej oferty dwóch abonamentów w cenie jednego, nowością jest wydłużenie okresu promocyjnego do 24 miesięcy. Tak jak dotychczas, klienci mają do wyboru dwie opcje:

Oferta za 69 zł miesięcznie, a w niej pakiet 240 GB do wspólnego wykorzystania wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Oferta ta jest dostępna dla wszystkich nowych klientów Plusa, osób przechodzących do Plusa z innych sieci oraz dotychczasowych użytkowników oferty Plusa na kartę czy MIX.

Oferta za 59 zł miesięcznie, a w niej pakiet 100 GB do wspólnego wykorzystania wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Oferta ta skierowana jest dla klientów Plusa, którzy jednocześnie kupią lub przedłużą inny abonament głosowy o wartości minimum 39 zł/mies. lub usługę Internetu (mobilnego/światłowodowego) o wartości minimum 19 zł/mies. Klienci posiadający Polsat Box także mogą skorzystać z tej oferty, o ile równocześnie zakupią lub przedłużą usługę Polsat Box o wartości co najmniej 20 zł/mies.

Ulubione filmy i seriale w jednym pakiecie

Abonenci Plusa z umową na 24 miesiące mogą skorzystać z pakietu 3 streamingów – All In Streaming. Obejmuje on dostęp do platform Disney+ i HBO MAX oraz dedykowanego pakietu Polsat Box Go Plus za 49,99 zł/mies. Dodatkowo, w zależności od wybranego abonamentu, klienci otrzymują darmowy dostęp do platformy na okres 3 lub 6 miesięcy. Przy abonamentach głosowych o wartości od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, klienci otrzymają 6 miesięcy dostępu w prezencie. Natomiast przy niższych abonamentach – 3 miesiące.

Zobacz: Plus wprowadza nową markę smartfonów. Na start taka promocja

Zobacz: Play obiecał i zrobił. Jest zasięg w tunelu pod Warszawą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus