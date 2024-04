Plus dalej traci klientów. UKE podsumował przenoszenie numerów

UKE opublikował najnowszy raport o przenoszeniu numerów między operatorami – za pierwszy kwartał 2024 roku. Znów mocno traci Plus, za to najwięcej nowych klientów pozyskał Play.

Urząd Komunikacji Elektronicznej podsumował I kwartał 2024 roku pod względem przenoszenia numerów między operatorami. W sieciach mobilnych w tym czasie przeniesiono ponad 367 tys. numerów, a w sieciach stacjonarnych niemal 59 tys.

Mocno traci Plus, zyskuje Play

Odnotowany przez UKE bilans przenosin numerów za pierwszy kwartał jest o niemal 11 tys. mniejszy niż ten z czwartego kwartału 2023 r., gdy przeniesiono 378 339 numerów.

W efekcie migracji kart SIM dwóch głównych operatorów straciło. W przypadku Orange Polska było to -6265 numerów, znacznie więcej klientów odpłynęło z Polkomtelu, operatora sieci Plus – bilans wynosi -52 165. Zielony operator stracił w sumie 104 204 karty SIM, co też jest wartością rekordową, jednak sporo też pozyskał, bo 52 039 numerów. To kolejny taki kwartał dla Polkomtelu – w poprzednim okresie stracił w sumie 54 532 klientów.

Dwaj pozostali operatorzy mają dodatni bilans. T-Mobile zakończył kwartał, zyskując w sumie 9928 numerów, a P4 (operator sieci Play, dane bez UPC Polska) zyskał na czysto 19 523 użytkowników kart. Od Fioletowych sporo jednak odeszło – operator stracił 91 301 numerów, jednak zyskał aż 110 824, co jest najlepszym wynikiem w kwartale.

Operator Dawca Biorca Bilans Orange Polska 91 550 85 285 6 265 P4 (Play) 91 301 110 824 19 523 Polkomtel (Plus) 104 204 52 039 52 165 T-Mobile Polska 61 261 71 189 9 928



Jeżeli chodzi o operatorów MVNO, to tradycyjnie największy bilans ma Premium Mobile – sieć pozyskała na czysto 5938 kart SIM, nowe numery zdobyły także: Netia (5300 kart SIM), Vectra (4415 kart SIM) i Viking Mobile z bilansem 4012 kart SIM. Zyskali także operatorzy nastawieni na usługi biznesowe: Peoplefone Polska (PLFON) pozyskała 2334 nowych numerów, a Telestrada kończy kwartał z bilansem 2075 kart SIM.

W sieciach stacjonarnych w I kwartale 2024 roku przeniesionych zostało łącznie 58 898 numerów, o 23,7 tys. mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 82 605.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: UKE