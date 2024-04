Raport UKE: światłowód jest za drogi i ma konkurencję

Urząd Komunikacji Elektronicznej podsumował realizację projektów w ramach I oni POPC. Wnioski, które z nich płyną, nie są najlepsze dla oferty światłowodowego dostępu do Internetu.

Zakończył się projekt "Wsparcie specjalistyczne UKE dla I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, więc przyszedł czas na podsumowanie. Dokonał tego w swoim raporcie Urząd Komunikacji Elektronicznej, którego jednym z zadań było wyznaczanie punktów adresowych kwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięciem i oznaczenia ich jako "białe plamy". W ten sposób zrealizowane zostały cztery konkursy POPC.

Zgodnie z przyjętą metodologią, białe plamy to adresy, w których nie ma możliwości świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i sieć, która by to umożliwiała, najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat. Przed ogłoszeniem każdego z konkursów, w drodze otwartych konsultacji społecznych, weryfikacji poddawano planowane dla tych punktów adresowych inwestycje komercyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Oto najważniejsze wnioski, które przynosi raport z realizacji światłowodowych inwestycji.

Światłowód? Poproszę

Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z Internetu światłowodowego w Polsce, waha się w granicach 10 p. % na poszczególnych obszarach konkursowych – od 36,1% na obszarze konkursu III do 46,2% na obszarze konkursu II. Rolę kompensacyjną względem światłowodu zdaje się pełnić w wielu przypadkach łącze szerokopasmowe od operatora telefonii stacjonarnej. Co ciekawe, na wybór światłowodu nie ma za to wpływu posiadanie dostępu do Internetu mobilnego.

Gdy już ktoś korzysta z Internetu światłowodowego, to ten spełnia pokładane w nim nadzieje. Niemal trzy czwarte użytkowników (73,2%) deklaruje poprawę komfortu korzystania z sieci po przejściu na światłowód. A po co w ogóle przechodzimy na Internet światłowodowy? Przede wszystkim dla wyższej przepustowości, ale także z powodu stabilności i niskiej awaryjności łącza.

Cena? Za wysoka

Średnia miesięczna opłata za światłowód, którą otrzymali przedstawiciele gospodarstw domowych z niego niekorzystających, wyniosła 73,42 zł. Połowa ofert nie przekroczyła jednak kwoty 70 zł. Ceny różnią się w zależności od obszaru – na obszarze konkursu I opłaty są znacznie wyższe niż na obszarze konkursu II, III czy IV. Średnia dla "jedynki" to 95,15 zł, natomiast dla pozostałych konkursów mieści się w zakresie od 70,50 zł do 73,26 zł.

Faktyczna średnia miesięczna opłata za światłowód to 86,44 zł, przy czym połowa ofert nie przekroczyła kwoty 75,00 zł. W najtańszej umowie opłata miesięczna wynosiła 30,00 zł, w najdroższej – aż 232,00 zł. Spadek opłat wstępnych oraz niewielki wzrost opłat miesięcznych w latach 2020-2023 sprawia, że światłowód jest coraz bardziej atrakcyjny cenowo.

Nie zmienia to jednak faktu, że najczęściej wymienianą przyczyną nieskorzystania z oferty podłączenia do sieci światłowodowej jest zbyt wysoki miesięczny koszt takiej usługi. Tak wskazało 40,2% odpowiadających, którym przedstawiono ofertę światłowodu. Co trzeci przedstawiciel gospodarstwa niepodłączonego do światłowodu nie widzi takiej potrzeby, z kolei co piąty uważa, że suma opłat wstępnych jest zbyt wysoka.

Aby sprostać wymaganiom klientów, operatorzy musieliby obniżyć opłaty miesięczne średnio o prawie 20 zł, a wstępne o 86 zł.

Wysoka cena to nie wszystko

Cena to nie jedyna przeszkoda w podłączeniu się do światłowodu. Niemal równie często jest to obowiązująca umowa z innym operatorem, co wskazało 38,6% pytanych. Problem leży również w tym, że spadła świadomość możliwości przyłączenia gospodarstwa domowego do sieci światłowodowej, i to aż o 12 p.% w porównaniu z 2021 rokiem.

Tylko nieco ponad połowa (58,2%) badanych, którzy mieszkają w zasięgu sieci światłowodowej wybudowanej w ramach POPC, słyszała o możliwości dokonania takiego podłączenia. Najczęściej podejmowanym rodzajem działań zmierzających w kierunku objęcia zasięgiem Internetu miejsca zamieszkania, był kontakt z operatorem sieci (wskazany przez 88,4% badanych), a następnie kontakt z gminą (17,8%).

Uwzględniając to wszystko, a także fakt, że aż 90,2% użytkowników stacjonarnego nieświatłowodowego Internetu jest zadowolona z obecnego operatora, nie należy się spodziewać gwałtownego wzrostu odsetka gospodarstw podłączonych do Internetu światłowodowego w najbliższym czasie. Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazuje, że dużą rolę mogą tu odegrać operatorzy sieci dostępowych, informując o tym, że w danej lokalizacji dostępna jest oferta szybkiego Internetu światłowodowego, jak i o wszelkich korzyściach wynikających z dostępu do takiego łącza i jego przewagach.

Pełny raport UKE znajduje się w tym dokumencie PDF.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UKE