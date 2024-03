Jaki możesz mieć Internet? Rządowa strona zna odpowiedź

Pod adresem internet.gov.pl znajduje się publiczna i darmowa baza danych, pokazująca jakie usługi szerokopasmowe mogą być dostępne pod danym adresem oraz kto je oferuje. Tu również można zgłosić zapotrzebowanie na Internet i zweryfikować dostępne informacje.

Portal internet.gov.pl został uruchomiony 1 grudnia 2022 roku i cieszy się sporym zainteresowaniem. Od stycznia 2023 roku strona jest otwierana średnio 55 tysięcy razy dziennie, a do tej pory miała już ponad 25 milionów wyświetleń. Internet.gov.pl to baza danych, dzięki której można sprawdzić, kto i jakie łącze internetowe oferuje pod wybranym adresem. Przy użyciu tej strony można również zgłosić zapotrzebowanie na szerokopasmowy Internet oraz zweryfikować dostępne tam dane.

Rządowa strona pozwala również na oznaczenie pustostanów oraz umożliwia sprawdzenie, czy w danej okolicy operatorzy będą realizować plany inwestycyjne, zarówno ze środków publicznych, jak i w ramach inwestycji komercyjnych. Informacja ta może się okazać przydatna przydatna przede wszystkim dla osób, które planują budowę czy zakup domu czy mieszkania i chcą mieć pewność, że będą mogli tam korzystać z Internetu o odpowiedniej przepustowości.

Dane aktualizowane na bieżąco

Obowiązek aktualizacji albo przekazania oświadczenia o aktualności dotychczas przekazanych informacji realizowany jest przez podmioty do tego zobowiązane:

raz w miesiącu (do 10 dnia każdego miesiąca) – dla podmiotów posiadających poniżej 50 tysięcy punktów adresowych w zasięgu oraz w przypadku planów inwestycyjnych,

Zgłoś zapotrzebowanie na dostęp do Internetu?

W 2023 roku poprzez internet.gov.pl ponad 55 tys. razy zgłoszono zapotrzebowanie na dostęp do Internetu. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku takich zgłoszeń już ponad 13 tysięcy. Oto, jak można tego dokonać:

Aby zgłosić zapotrzebowanie, kliknij na głównej stronie internet.gov.pl „Zgłoś potrzebę dostępu do Internetu” lub znajdź na mapie konkretny adres, kliknij go (kółeczko pod numerem budynku) a następnie wybierz „Chcę Internet”.

Opcja „Zweryfikuj dane”, która służy zgłaszaniu ewentualnych nieprawidłowości w danych przekazanych przez operatorów.

„Mój punkt adresowy” to nowa funkcja systemu, dzięki której system będzie wysyłał nam powiadomienia, jeśli nastąpią zmiany w wybranym przez nas punkcie adresowym – na przykład dodana zostanie usługa czy plan inwestycyjny.

Należy pamiętać, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą raportować zasięg swojej sieci jako teoretyczny lub rzeczywisty. Zasięg teoretyczny oznacza sytuację, w której przedsiębiorca telekomunikacyjny byłby zobowiązany do pozyskania odrębnych zgód, na przykład wspólnoty lub spółdzielni, a także przeprowadzenia drogich lub czasochłonnych prac przyłączeniowych do danej lokalizacji, na przykład ze względu na sąsiedztwo można założyć, że dana nieruchomość może zostać przyłączona do Internetu szerokopasmowego, podczas gdy w rzeczywistości wymagałoby to szczególnych nakładów formalnych, czasowych lub finansowych.

Wsparcie dla samorządów

Samorząd, w szczególności gminy, jest pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o tym, czy jest lub kiedy będzie zapewniony dostęp do szybkiego Internetu w ich miejscu zamieszkania. Założenie przez samorządy konta na internet.gov.pl umożliwia dostęp do:

Raportu ze statystykami dotyczącymi stanu dostępu do Internetu na terenie jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego między innymi listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do Internetu na danym obszarze.

Zbiorczej listy poparcia budowy sieci szerokopasmowych. Portal umożliwia wygenerowanie listy adresów bez dostępu do szybkiego Internetu oraz zebranie od mieszkańców podpisów za poparciem budowy sieci internetowej. Taka lista pokazuje popyt na usługi i jest argumentem dla operatorów do zainwestowania na terenie samorządu.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji