Plus kusi smartfonami za pół ceny. Oto co trzeba zrobić

Smartfony Samsung, Motorola i Xiaomi za pół ceny? Tym kusi Plus w swojej najnowszej promocji. Jest tylko jeden warunek.

Plus zapowiada nową promocję, która startuje 22 kwietnia. Klienci będą mogli kupić wybrane smartfony za pół ceny. W ofercie dostępne będą wybrane urządzenia marek Samsung, Motorola oraz Xiaomi. Warunek? Przeniesienie numeru do Plusa lub Plusha.

Wiosna to czas sprzyjający pozytywnym zmianom, w tym również operatora komórkowego. Warto w tym okresie przenieść swój numer do Plusa lub Plusha

– zachęca operator.

Klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy przenoszący numer do Plusa lub Plusha będą mogli kupić smartfony popularnych producentów o 50% taniej w ratach 0%:

Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB dostępny będzie za 1 zł na start i 12 rat po 68,62 zł/mies., łącznie 824,50 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1649 zł),

(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1649 zł), Motorola Edge 40 Neo 12/256 GB dostępna będzie za 1 zł na start i 12 rat po 78,99 zł/mies., łącznie 949 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1699 zł)

(najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1699 zł) Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB dostępny będzie za 1 zł na start i 12 rat po 78,99 zł/mies., łącznie 949 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 zł).

Warunkiem skorzystania z oferty „Smartfony za pół ceny” jest podpisanie nowej umowy abonamentowej w ramach dowolnej promocji Plusa lub Plusha dla przenoszących numer.

Dodatkowo klienci, którzy przeniosą swój numer mogą dobrać pakiet All in Streaming, obejmujący dostęp do Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus, na 6 lub 3 miesiące w prezencie w zależności od wybranego pakietu.

Więcej szczegółów na temat obowiązującej od 22 kwietnia oferty będzie można znaleźć na stronach operatora: www.plus.pl, www.plus.pl/dla-firm oraz www.plushbezlimitu.pl.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus