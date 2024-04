Plus i Polsat Box zapraszają do loterii BLIK. Do zgarnięcia 1000 GB

BLIK wystartował wczoraj z nową odsłoną loterii Blikomania. Tym razem swój udział w zabawie mają także Plus i Polsat Box, które zapewniają gwarantowane nagrody. Można zgarnąć paczkę 1000 GB i nie tylko.

Plus i Polsat Box Go zapewniają gwarantowane nagrody w loterii Blikomania. Można w niej otrzymać paczki gigabajtów w Plusie i Plushu na Kartę oraz dostęp do pakietu Start w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

Zasady są proste – każdy, kto poprawnie zarejestruje się na stronie blikomania.pl, zdobywa nagrodę gwarantowaną. Ze swojej strony BLIK rozdaje… diamenty oraz czeki o wartości 200 i 400 zł, ale do puli nagród dołożyli się też Plus i Polsat Box Go.

Uczestnicy loterii mogą otrzymać pakiet 1000 GB w Plusie i Plushu na Kartę oraz dostęp do pakietu Polsat Box Go Start na 30 dni.

Jak skorzystać z nagrody?

Indywidualny kod na pakiet 1000 GB na 30 dni zostanie przesłany do uczestników Blikomanii na adres mailowy podany przy rejestracji. Aby otrzymać gwarantowaną nagrodę, należy wysłać SMS pod numer 80944, w treści wpisując numer otrzymanego kodu. Mogą z niego skorzystać użytkownicy oferty Plusa i Plush na Kartę oraz osoby, które zakupią i zarejestrują starter Plusa lub Plusha w czasie trwania loterii.

W celu aktywacji 30-dniowego dostępu do pakietu Start w serwisie streamingowym Polsat Box Go należy wejść w link przesłany w mailu potwierdzającym rejestrację w Blikomanii. Następnie zarejestrować się lub zalogować na swoje konto w Polsat Box Go.

Nagrodę gwarantowaną można odebrać tylko raz za rejestrację loterii Blikomania. Szczegóły na www.plus.pl/blikomania.

Co dają Plus i Polsat Box GO?

Internet mobilny w Plusie i Plushu zapewnia maksymalną szybkość technologiczną pobierania nawet do 1 Gb/s.

Pakiet Polsat Box Go Start to ponad 40 tysięcy godzin seriali, rozrywki oraz informacji. Obejmuje najnowsze tytuły produkowane dla ponad 20 kanałów Telewizji Polsat, w tym Polsatu, Czwórki, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, Fokus TV i Eski TV. Pakiet daje także dostęp do kanałów Polsat i Czwórka na żywo online. W ramach pakietu można pobierać treści na telefon lub tablet i oglądać je offline, kontynuować oglądanie na dowolnym urządzeniu oraz przewijać i cofać.

